La direcció de l’escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell ha apartat de l’àmbit escolar el professor del centre a qui els Mossos van detenir dilluns per un presumpte delicte d’agressió sexual a una menor comesa en aquesta escola fa uns 15 anys. Així ho va confirmar la responsable de l’àrea d’entorn segur de l’escola, María Díaz, que va afegir que «de seguida que vam tenir constància que el professor estava sent investigat, vam aplicar el protocol i li vam comunicar que quedava apartat de l’entorn escolar» fins que «no hi hagi una resolució del cas». Segons Díaz, el professor, que fins ara feia classes a primària, no ha assistit a l’escola des de dilluns, en què va ser detingut, i l’escola li va comunicar dimarts que quedava apartat de l’entorn escolar. «Ens ha sorprès molt la notícia», va assegurar la portaveu del centre, que des de l’any 2008 pertany a la Fundació Escola i Vida del Bisbat de Terrassa.