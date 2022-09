Els pagesos del Ripollès es veuen obligats a comprar bales de palla i farratge, a més del pinso que ja consumeixen habitualment, perquè les vaques passin l’hivern.

Les altes temperatures d’aquest estiu i la sequera han assecat l’herba dels camps i han provocat que, sobretot a l’agost, les pastures fossin insuficients per alimentar els caps de bestiar. «Hem hagut d’encetar el rebost que teníem per a l’hivern abans de temps», ha explicat el coordinador d’Unió de Pagesos al Ripollès, Xavier Gironès, que ha afegit que és una situació estesa a tot Europa i, per tant, «hi ha poc menjar». A més, ha recordat que no només la llei de l’oferta i la demanda encarirà la compra d’aquest producte, sinó també el transport per l’elevat preu del combustible.

La sequera d’aquest estiu colpeja durament els pagesos de la comarca, que han hagut de consumir gran part de les reserves d’aliment que tenien guardades per passar l’hivern. Des de l’agost, estan subministrant bales de palla i farratge a les vaques, que, en un estiu normal, consumirien només l’herba fresca dels prats mentre pasturen. Els pagesos alerten que, en alguns casos, han gastat fins a «gairebé la meitat» de les provisions que tenien reservades per quan arribi el fred.