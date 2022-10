En plena contrarellotge per la possible sortida de Junts del Govern, Esquerra ha deixat clar que no tem governar sola. Però a ningú se li escapa que, amb només 33 diputats, la geometria variable serà doctrina obligada per continuar la legislatura. Davant aquest principi de realitat, els republicans mantenen converses obertes amb els comuns per abordar els possibles escenaris que es poden obrir si els postconvergents consumen la ruptura. Els uns i els altres confirmen a El Periódico, del mateix grup editorial que Regio7, que ja han intercanviat impressions sobre la situació actual, encara que consideren prematur entrar en la fórmula d’aquestes aliances. Primer, insisteixen, cal veure el resultat de la consulta de Junts.

La comunicació d’ERC amb el grup de Jéssica Albiach és «fluida» i «freqüent», tot i que al debat de política general la líder dels comuns al Parlament va anunciar que congelava la negociació dels pressupostos a l’espera de si serà el conseller Jaume Giró qui la lideri o si acaba sent rellevat per la sortida de Junts del Govern. «Hi ha converses sobre la disponibilitat de col·laboració en cas que s’acabi trencant el Govern», expliquen fonts coneixedores de la interlocució que mantenen amb ERC els comuns.

Una altra veu d’En Comú Podem detallava que els últims dies han compartit impressions amb els republicans sobre què creuen que passarà amb Junts, encara que aquesta font puntualitzava que ara no volen anar més enllà d’això perquè el partit és escèptic sobre el divorci de l’aliança independentista. Fonts d’ERC al Parlament, per la seva banda, van admetre la interlocució però van treure ferro a les trobades. Van assenyalar que ara com ara s’han limitat a mers comentaris sobre l’actualitat. «Seria molt atrevit apuntar que ha estat una mica més que això», explicaven, i van afirmar que no els havia agafat per sorpresa «que hi hagi qui vulgui donar-hi més rang per donar-se rellevància».

En tot cas, els comuns han traslladat al president Pere Aragonès que el seu grup «apostarà per la governabilitat» -com el PSC, rebutgen anar a eleccions- però que ha de ser ell qui expliqui, si es queda sol al Govern, què pensa fer i amb qui. De fet, dilluns el van instar a prendre les regnes i a no esperar la consulta dels postconvergents per prescindir-ne a l’Executiu. Per a En Comú Podem és imprescindible saber si els republicans s’alliberen o no del que consideren «hipoteques» de Junts per obrir un debat intern sobre si la col·laboració amb el Govern pot ser des de dins o des de fora.

El partit morat també instava ERC a ser conscient que, per molt que els seus vuit diputats decideixin cooperar amb el seu Govern, la realitat aritmètica és que no sumen i que farà falta tenir en compte el PSC. «Ja sabem que amb Albiach hi ha més sintonia que amb [Salvador] Illa, però farà falta algú més», avisen.

Segons els comuns, els socialistes també han d’estar en l’òrbita de contactes del Govern, una interlocució que ERC i el PSC asseguren que ara com ara no han mantingut per abordar aquesta carpeta. En campanya electoral, Aragonès va deixar clar que descartava aliances de governabilitat amb els socialistes -a qui veu com el seu principal rival electoral i, sobretot, com a defensor d’un model de país oposat al seu-, de la mateixa manera que fins ara ha rebutjat aprovar els pressupostos que els seus vots.

Per la seva banda, el líder del PSC, Salador Illa, es va afanyar ahir a negar que el seu partit estigui disposat a governar amb Aragonès si hi ha divorci independentista.