La primera ministra britànica, Liz Truss, al punt de mira des que anunciés les seves polítiques econòmiques, va defensar ahir la idea d’abaixar els impostos per fer front a la crisi econòmica i va insistir que les seves prioritats econòmiques es resumeixen en una sola paraula: «creixement».

Durant el seu esperat discurs en el marc de la conferència del Partit Conservador a Birmingham, la ‘premier’ britànica va recalcar que «baixar els impostos està bé a nivell moral i econòmic» encara que va admetre que «quan hi ha canvis, hi ha problemes» atès que «no tothom pensa igual». Així, va ressaltar que «crec en la responsabilitat fiscal» i va expressar la necessitat de «donar valor al contribuent» en un esdeveniment que es va veure interromput per l’aparició de dos activistes de Greenpeace, que van protestar contra les polítiques mediambientals del Govern. Truss va seguir el seu discurs i va advocar per «reduir el deute» i impulsar una reforma econòmica. «M’agraden els negocis. M’agrada la gent que assumeix responsabilitats, que emprenen. Vull veure més d’això», va afegir.

Liz Truss, amb només un mes al càrrec, és ja més impopular que el seu antecessor al Govern, el també tory Boris Johnson, i fins i tot que l’exlíder laborista Jeremy Corbyn, segons un sondeig divulgat ahir. L’enquesta que signa la firma YouGov al seu web, revela que només un 14% dels ciutadans admeten ara tenir una impressió «favorable» de la premier.