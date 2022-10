A la jornada d’ahir també hi va ser Adnan Almousa Alfermli, de 25 anys. Sirià de naixement, quan tenia 14 anys el van ferir al seu país i va quedar en cadira de rodes. Va marxar al Líban per recuperar-se i va començar a fer esport. A través d’una entrevista a Catalunya Ràdio va acabar a Barcelona fent una marató. Va tornar al Líban i, gràcies a l’exconseller Raül Romeva, va poder tornar a Catalunya el 2017, però va marxar a Holanda, on va viure set anys. Finalment, va fer el camí de tornada a Catalunya i es va instal·lar a Manresa, ara fa quatre anys que hi viu.

Practica bicicleta de mà. «Estic entrenant-me bastant per fer competicions i arribar a un nivell més professional per poder competir en l’àmbit nacional i internacional». Confessava que «per a mi l’esport és vida. Quan faig bicicleta de mà em sento lliure, m’oblido que tinc qualsevol discapacitat i em sento com un ocell. És vida».

Reivindicava que normalment són les persones amb discapacitat les que s’han d’adaptar, per exemple, per anar al gimnàs, on troba a faltar màquines adaptades. «Ens fan falta més coses per a persones amb discapacitat, al carrer, a l’esport». A Manresa, explicava, «el primer mes no vaig sortir de casa, amb tantes pujades i baixades, però al final has de sortir». Almousa participarà avui a la cursa de 10 quilòmetres urbans.