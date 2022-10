Almenys quatre persones van morir en els atacs russos amb drons suïcides ahir al centre de Kíiv i tres més van resultar ferides, segons va informar la Presidència ucraïnesa. «Ara com ara el nombre de persones mortes com a resultat d’un atac amb drons kamikaze en un edifici residencial ha augmentat a tres», va escriure al seu compte de Telegram el vicecap de gabinet de la Presidencial ucraïnesa, Kyrylo Timoshenko. Poc després, la xifra va augmentar a quatre.

Segons va dir, 19 persones van ser rescatades de l’edifici afectat al cèntric barri de Xevtxénkivski i almenys quatre van resultar ferides. «Les operacions de recerca i rescat estan en marxa» encara va recalcar al seu torn l’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó. Klitxkó va explicar que 28 drons havien volat al matí cap a Kíiv, i que, gràcies a les Forces Armades i la defensa antiaèria, «la majoria dels terroristes voladors van ser abatuts». En una fotografia de restes d’un dron publicada per Klitxkó es pot llegir «Gueran-2», que és el nom rus de l’aparell no tripulat iranià «Shahed-136».

L’assessor del Ministeri de l’Interior Antón Gerashchenko va gravar al seu torn un vídeo en què subjecta una peça d’un dron que va ser abatut per quatre «herois» uniformats, segons va dir. Aquests homes eren a prop del vehicle no tripulat i, en sentir-lo i veure’l, van obrir ràpidament foc amb les seves pistoles i metralladores contra l’objecte, segons van explicar al vídeo.

L’assessor de l’Oficina del President d’Ucraïna Mikhailo Podoliak va demanar a Twitter excloure Rússia del G20 després de l’atac contra la capital, el segon en una setmana. «Els qui donen ordres d’atacar infraestructures crítiques per aterrir civils i organitzar una mobilització total per cobrir de cadàvers el front, segur que es no poden asseure a la mateixa taula amb els líders del G20. La Federació Russa ha de ser expulsada de totes les plataformes» internacionals, va tuitar.

Abans, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, havia dit que «totes les nits i tots els matins l’enemic terroritza la població. Els drons suïcides i míssils ataquen tot Ucraïna». «L’enemic pot atacar les nostres ciutats, però no podrà trencar-nos. Els ocupants rebran el càstig just i la condemna de les futures generacions. I obtindrem la victòria», va emfatitzar. El seu cap de gabinet, Andriy Yermak, va recalcar que Rússia creu que els drons kamikaze amb càrregues explosives «l’ajudaran en la seva agonia» al camp de batalla. «Necessitem més defenses antiaèries i les necessitem com més aviat millor!», va dir. «No tenim temps per a accions lentes. [Fan falta] més armes per defensar el cel i destruir a l’enemic», va emfatitzar.

La setmana passada, especialment el 10 i 11 d’octubre, les tropes russes van atacar massivament diverses regions ucraïneses. En aquests bombardejos, Rússia va emprar diversos tipus de míssils i drons kamikaze.