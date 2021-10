La variant Delta plus del coronavirus ja ha arribat a Catalunya, tot i que els casos que s'han detectat "es poden comptar amb els dits d'una mà". Així ho ha alertat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui ha demanat "màxima prudència" a la ciutadania. Aquesta és una mutació del virus de la variant Delta que s'ha detectat al Regne Unit i ara ja s'hauria traslladat a Catalunya.

Per altra banda, el conseller ha recordat que la tardor és el moment de més contagis dels coronavirus i per això és quan es preveu un repunt més important de casos. Argimon ha insistit en la importància de portar la mascareta en interiors i també a l'exterior quan no hi hagi la distància de seguretat.