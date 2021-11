El Parlament insta el Govern a aprovar en un termini de sis mesos un nou sistema tarifari del transport públic "basat en quilòmetres recorreguts i recurrències d'ús". Es tracta d'un dels punts d'una moció de PSC-Units aprovat per unanimitat. La cambra catalana també ha donat llum verda que l'executiu català presenti al Parlament abans d'acabar l'any un "informe detallat sobre tots els contractes i costos" de la T-Mobilitat així com les auditories dels comptes anuals de l'empresa SocMobilitat. Un altre dels punts aprovats demana una auditoria independent per determinar "quins han estat els problemes tecnològics que han impedit la seva posada en funcionament en els terminis previstos".

El diputat del PSC-Units Jordi Terrades ha denunciat que el projecte de T-Mobilitat ha estat un "desastre" i "mal gestionat". I ha assenyalat que inicialment es va quantificar en 58 milions d'euros i que ara es porta més del doble d'aquest import i que la T-Mobilitat no entrat encara en funcionament. "En qualsevol projecte estaríem parlant de malbaratament de recursos públics", ha afegit.

Terrades també ha demanat al vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, "lideratge polític i tècnic" i ha avisat que el transport públic de Catalunya "no es mereix un altre error". I és que, segons el diputat socialista, tothom sap que el projecte és un "fiasco" però ningú en vol assumir responsabilitats ni fer-les assumir. La CUP s'ha abstingut en el punt 3 de la moció que insta a garantir que l'Autoritat de Transport Metropolità impulsarà la gestió de la T-Mobilitat "una vegada sigui operativa". Els anticapitalistes consideren que aquest text és "vague". La moció aprovada estableix que les noves tarifes han de tenir en compte "la tarifació social i preveure nous models de mobilitat de transport públic, com la variabilitat del teletreball".