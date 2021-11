La presidenta del comitè científic assessor del Departament de Salut, l’epidemiòloga de l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, considera que en aquests moments la pandèmia està controlada i que no caldran més restriccions perquè hi ha escassa afectació al sistema hospitalari.

Fa un mes, quan van obrir les discoteques amb el passaport covid hi havia al voltant de 1.700 nous contagis setmanals i aquesta última setmana s’han situat en 2.475, mentre que a les UCI hi havia un centenar de pacients greus i diumenge n’eren 79. En declaracions a Rac 1, Campins va destacar que «com no tenim aquesta afectació del sistema sanitari, sobretot pel que fa als llits hospitalaris, no fa falta tornar a restriccions més importants com les que hem tingut en el passat. Ens podem mantenir en aquesta situació que estem ara».

Campins també va assegurar que el sistema públic podria aguantar uns dos-cents ingressos a l’UCI abans d’endurir restriccions. «El que no podem permetre’ns és deixar de fer trasplantaments o cirurgies cardíaques o deixar d’atendre segons quines patologies determinades que necessiten UCI. Però a partir de dos-cents llits ocupats per covid a l’UCI hem de plantejar-nos endurir mesures», va puntualitzar.