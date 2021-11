Els Mossos d'Esquadra han detingut o denunciat 108 menors d'edat per violència masclista el 2021, un 63,6% més respecte al 2020 (66) i un 3,8% més respecte al 2019 (104). En general, les denúncies per violència de gènere augmenten, amb un total d'11.407, un 7,9% més que fa un any i un 2,7% que en fa dos. "El 2020 va estar marcat per la pandèmia i per moltes dificultats de les dones per denunciar. Van quedar invisibilitzades moltes situacions de violència i creiem que la tendència a l'alça significa una recuperació de la confiança a demanar ajuda a la policia", diu la cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de la Víctima, la caporala Andrea Garcia, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

La caporala Garcia explica que era "previsible" que les denúncies per violència masclista augmentessin el 2021, després que l'any passat la pandèmia de la covid-19 contribuís a ocultar més les agressions i altres atacs que pateixen les dones. El 2020 els Mossos van instruir 10.567 denúncies per violència de gènere i el 2021, 11.103, segons dades facilitades per la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de la Víctima per radiografiar aquesta realitat amb motiu del 25-N, aquest dijous. Els Mossos assenyalen que cal continuar treballant "intensament per trencar els silencis que es van instaurar durant la pandèmia".

La cap de la unitat destaca que les dades mostren que han d'"intensificar" les estratègies de prevenció de la violència masclista entre els joves. Els Mossos d'Esquadra han atès 527 noies menors d'edat per haver patit violència masclista, un 19,5%% més respecte al 2020 (441) i un 24,3% menys respecte al 2019 (696). El nombre de menors detinguts o denunciats ha augmentat respecte als dos anys anteriors, amb 108 el 2021, d'entre 14 i 17 anys. Els 16 anys és l'edat amb més incidència delictiva, mentre que, en els dos anys anteriors, havien estat els 17.

Els Mossos han atès en total 10.932 dones víctimes de violència de gènere, un 7,2% més que el 2020 i un 8,8% menys que el 2019. La franja amb més denúncies és la dels 31 als 40 anys. L'1,9% de les víctimes tenen més de 65 anys (202). Pel que fa als agressors, se n'han denunciat o detingut 9.906. Prop de la meitat (48,4%) han estat detinguts i la restat han quedat investigats.

135 dones en risc tenen protecció policial

Els Mossos d'Esquadra ofereixen protecció policial a dones víctimes de violència de gènere amb independència que tinguin una ordre judicial d'allunyament o alguna altra mesura de seguretat. Des del gener fins a l'octubre d'aquest any, la protecció policial ha augmentat un 37,8% respecte al 2020 i un 35% respecte al 2019. A data del 31d'octubre, els Mossos protegeixen 135 dones en situació de risc (mitjà, alt i molt alt).

"S'ha detectat més nivell de risc i les dones han acceptat més l'oferiment de rebre protecció policial. Elles la poden acceptar o rebutjar. La recomanació sempre és que l'acceptin. Sabem que la protecció pot entorpir el dia a dia, però si hi ha un risc, creiem que tenir aquesta seguretat és beneficiós per a ella i els familiars que hi conviuen, ja siguin els fills o altres, durant un temps, almenys fins que es rebaixi la tensió amb l'agressor", assenyala Garcia.

Eines per identificar la violència masclista digital

Les violències psicològiques representen un 52% de les situacions que s'han denunciat, com són les amenaces, coaccions o vexacions. Les violències físiques, com el maltractament, han estat el 40,4%. Les ciberviolències, el 4,1%: formes de violència a través d'Internet o les xarxes socials, com ciberassetjament o difusió d'imatges, vídeos o informació personal obtinguda durant la relació de parella. Les violències sexuals representen un 3,5% del tipus de violència que s'exerceix en l'àmbit de la parella o ex parella.

Els Mossos d'Esquadra han volgut posar el focus aquest 25-N en les ciberdelinqüències. L'Associació Cultural de Dones per a la Recerca i l'Acció, en col·laboració amb el cos policial, ha elaborat una guia amb eines per prevenir la violència masclista digital, identificar-la i saber com actuar i denunciar-la.