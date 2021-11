El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha confirmat aquest dimarts que s'han registrat "alguns casos" de la variant òmicron de covid-19 a Catalunya i que també s'ha detectat en aigües residuals. Ha admès que aquesta variant és un element de preocupació i ha explicat que han començat a cribrar el 20% de les mostres: "I apareixerà, serà una variant que probablement s'acabarà imposant", ha dit interpel·lat en el ple del Parlament per la socialista Assumpta Escarp.

Després de les crítiques d'Escarp per haver posposat l'obligatorietat del certificat covid a restaurants, gimnasos i residències per uns problemes informàtics, Argimon ha dit: "Si hem necessitat més temps, necessitem més temps, i si hem de rectificar, he rectificat, ja ho faig jo, cap problema".

I ha cridat a "posar en la justa mesura el que és el certificat digital, que és una mesura més, no la mesura" ni l'única per combatre la pandèmia, ja que s'ha d'afrontar amb un conjunt de mesures, segons el conseller.

Escarp ha criticat la gestió d'aquesta mesura i que es posposés "fins que la república digital del vicepresident Puigneró pugui facilitar" el certificat --serà obligatori a partir de divendres--, i ha advertit que haver endarrerit la mesura dona ales als negacionistes.

Els dos sospitosos podrien ser òmicron

Argimon va anunciar aquest dilluns que Catalunya estava estudiant els positius de dos viatgers procedents de Sud-àfrica positius de covid. Els resultats preliminars de l'estudi microbiològic que se'ls ha fet indiquen que podrien estar contagiats amb la variant òmicron. "Encara no es pot confirmar al 100% que els dos casos positius sospitosos de la nova variant òmicron de Covid-19 detectats a Catalunya siguin d'aquesta variant, però els resultats preliminars indiquen que podrien ser-ho", ha informat el Departament de Salut aquest dimarts.

Més enllà de si es confirma si són o no de la nova variant, les dues persones han de complir el corresponent aïllament, en haver donat positiu.

Descarten mesures més restrictives

La Generalitat descarta "a curt termini" ampliar més l'obligatorietat del passaport covid o implementar restriccions per atallar la pandèmia, ha dit aquest dimarts en roda de premsa la portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja. Amb tot, ha admès que "és molt difícil fer previsions a mitjà i llarg termini" perquè "tot depèn" de l'evolució de les dades epidemiològiques.

Els ambulatoris comencen a estar saturats, perquè van atendre dilluns 14.721 pacients de covid, 4.200 més que dilluns de la setmana passada, una xifra de visites als ambulatoris que no es donava des de principis d'agost. En l'última setmana han estat 11.298 els diagnosticats per PCR o test d'antígens (TA), amb una mitjana de 1.614 al dia, gairebé el triple que fa dues setmanes.

Als hospitals aquest dimarts hi ha 660 persones ingressades per Covid, quatre més que dilluns, de les quals 141, dues menys que la vigília, són a les UCIs, d'elles 80 intubades i 6 connectades a l'ECMO (respiració extracorpòria).

Més vacunats

La nota positiva és que l'anunci de la implantació del certificat covid en restauració, gimnasos i residències ha impulsat la vacunació: la inoculació de primeres dosis ha crescut un 55% entre aquesta última setmana i l'anterior, i les segones, un 44%. El 75% de la població catalana té la pauta completa -84,1% comptant només els de 12 o més anys-, mentre que s'han injectat ja 602.534 terceres dosis.

La vacunació és clau per reduir una mortalitat, que, no obstant això, va creixent a poc a poc en aquesta sisena onada: En els últims set dies hi ha hagut 32 morts per la malaltia, més de quatre òbits al dia de mitjana, la qual cosa no es donava des de mitjans de setembre. La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d'antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 144 casos, nou més que ahir, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) se situa en els 245 casos, setze més.

El risc de rebrot (EPG) s'ha situat en els 325 punts i la velocitat de propagació del virus (Rt) és d'1,35, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 135 persones. La positivitat -el percentatge de PCR i TA amb resultat positiu- és del 6,04%, disset centèsimes més que ahir, un creixement sostingut des de fa setmanes, que s'allunya del percentatge màxim que estableix l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control, que és del 5%.