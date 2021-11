El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que el passaport covid tornarà a ser obligatori a l'interior de la restauració, gimnasos i residències la matinada de divendres. Ho ha dit aquest dilluns a la tarda en una roda de premsa des del Palau de la Generalitat després de la reunió amb la comissió delegada en matèria de covid-19 de la Generalitat. Aquest anunci arriba hores després que Madrid confirmi el primer cas de la variant òmicron a Espanya.

Argimon també ha anunciat aquest dilluns que en les properes hores se seqüenciaran els positius de dos viatgers procedents de Sud-àfrica que estan a l'aeroport del Prat per comprovar si són de la variant òmicron. Han arribat a Catalunya via Alemanya i han donat positiu al test d'antigen ràpid. Argimon ha explicat que els resultats es coneixeran dimarts.

El conseller ha recordat que no hi ha evidències "fefaents" que aquesta variant sigui "més transmissible", i ha remarcat que l'augment d'ingressos a Sud-àfrica encara no se sap si és perquè la variant és més severa o perquè simplement hi ha més casos.

Una posada en marxa accidentada

L'efímera posada en marxa d'aquest sistema divendres passat va ser complicada per als diferents sectors afectats. A la Catalunya Central, per exemple, diferents hostalers preguntats per aquest diari asseguraven que el primer dia els servia "d'aprenentatge", encara que criticaven la feina que els generava haver d'escanejar certificat per certificat.

El Govern va suspendre aquests divendres l'ús del certificat hores després de la seva posada en marxa per problemes amb l'aplicació de 'La Meva Salut', l'espai on es genera aquest document. De fet, durant les hores de bloqueig, aquesta aplicació no permetia ni tan sols accedir-hi per demanar cita prèvia o consultar resultats.