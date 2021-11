Aquest divendres ha entrat en vigor l'ús obligatori del passaport covid per accedir a la restauració, gimnasos i residències a Catalunya després de rebre l'aval judicial davant l'augment de contagis i publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Per diferents hostalers de la Catalunya Central, aquesta primera jornada està sent d'aprenentatge.

Els propietaris de bars i restaurants preguntats per Regió7 coincideixen en el fet que "ens falta informació i ens falten eines" per verificar el certificat. El responsable de Cal Xavi de Manresa, Xavier Pallarès, assegura que "sabem el que hem de fer perquè ens ho han explicat els mitjans de comunicació, però legalment ningú ens ha enviat cap instrucció". Aquesta situació la reitera José González, el propietari del restaurant Els Torrents de Castellgalí.

El procés a seguir pels treballadors de bars i restaurants a partir d'avui, i fins, com a mínim, quinze dies, és el de verificar que les persones que accedeixen a l'interior dels locals puguin acreditar que s'han vacunat contra el virus, que s'han recuperat de la malaltia en els últims sis mesos o que s'han fet un test que ha donat negatiu en les últimes hores.

Aquesta tasca els genera "molta feina", com puntualitza el responsable de Cal Miliu de Rajadell, Marc Santamaria. "Hem de demanar el passaport cada cop que algú entra al local. Avui és el primer dia, i sabem, que sobretot en les hores puntes, anirem de bòlit", recalca. Tot i això, confia en el fet que amb el pas dels dies aquesta novetat es converteixi en una rutina.

'La Meva Salut' els complica la feina

Els diferents hostalers preguntats han assegurat que a primera hora del matí de divendres, alguns clients els han manifestat que l'aplicació de 'La Meva Salut', per on es genera el certificat, no funcionava correctament.

De fet, aquest dijous el sistema informàtic d'aquesta aplicació ja va quedar col·lapsat i va causar problemes a tots aquells ciutadans que intentaven descarregar-se el certificat. "Hi ha hagut gent que ens ha comentat que no han pogut sol·licitar el passaport covid perquè l'aplicació no els ha funcionat", explica el responsable de Cal Miliu.

A partir d'ara, qui no el mostri, no podrà ser atès, el que ja ha succeït en alguns dels locals preguntats. "Si algú no té el certificat, els comentem que no els podem servir", apunta Isidre Massana, el responsable del Restaurant Bona Plata de Sant Joan de Vilatorrada.

Alguna resposta negativa

"Com aquest matí l'aplicació no funcionava bé i molta gent no ha pogut obtenir el certificat, hem hagut de demanar-los que marxessin. Això, evidentment, no s'ho han pres bé, però no ens queda cap altre remei", explica el propietari d'Els Torrents. Tot i això, els clients estan col·laborant per agilitzar el procediment pràcticament en totes les ocasions, segons coincideixen a dir els propietaris de bars i restaurants preguntats.

Un cop demanat el certificat covid, part dels hostalers procedeixen a demanar el DNI als seus clients, per verificar que el certificat que els han mostrat és seu. "Els el demanem quan no el coneixem i no sabem si el nom que surt al seu document és el seu", explica Massana. Tot i això, hi ha d'altres que no ho fan. "No puc demanar el DNI als meus clients", diu per la seva banda José González.

La situació es repeteix en els gimnasos

Els gimnasos també han notat afectacions a Catalunya. “Unes 70 o 80 persones s’han posat en contacte amb nosaltres per sol·licitar el tràmit de baixa arran de la implementació del certificat de vacunació”, lamenta el director del Duet Sports La Plana d'Esplugues de Llobregat, Albert Ortiz. El centre té entre 3.700 i 3.800 abonats i l’entrada en vigor d’aquesta mesura ha suposat un “fre” per a les persones no vacunades.

“Haurem de compensar-los econòmicament, però i qui ens compensarà a nosaltres?”, qüestiona Ortiz. La implementació del nou sistema també ha provocat un cost addicional per a l’empresa, així com cues a l’entrada per validar el codi QR. De moment, el centre reconeix que està "improvisant" i reclama a les administracions diàleg amb el sector.