Catalunya és la tercera Comunitat Autònoma que més ha utilitzat la línia d'atenció a la conducta suïcida

Catalunya és la tercera Comunitat Autònoma que més ha utilitzat la línia 024 d'atenció telefònica a la conducta suïcida en els dos anys que funciona el servei estatal, segons dades facilitades pel Ministeri de Sanitat. Andalusia lidera el llistat, amb el 19,3% de les trucades rebudes en dos anys, seguida de Madrid amb el 17,56%. Des de Catalunya se'n van fer el 14,97%. Des del maig del 2022 el servei ha rebut més de 260.000 trucades. La xifra no reflecteix el nombre total de persones que van utilitzar la línia, atès que cada usuari pot fer diverses trucades. El Ministeri de Sanitat indica que del total de trucades, 12.846 es van derivar al servei d'emergències 112 per tal d'oferir una atenció urgent a les persones en crisi.

Per sexe, les dones han fet 101.915 trucades i els homes 84.103. Hi va haver 13.983 trucades en què no es va especificar aquest aspecte. I per edats, la franja entre els 50 i els 59 anys ha estat la que ha protagonitzat més trucades, amb 42.674.

Pel que fa al perfil, 148.446 trucades les van fer usuaris, 5.200 familiars, 18.472 persones properes, 143 de l'entorn educatiu, 477 de professionals i 13.859 d'altres perfils. També s'han rebut 23.419 trucades silencioses, 695 des de serveis d'emergències, 8.555 no pertinents i 40.767 sense especificar.

El Ministeri de Sanitat indica que, amb dades del 2022, el suïcidi es manté com la primera causa de mort externa, amb 4.227 morts, un 5,6% més que l'any anterior.