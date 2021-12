El Consell per la República ha constituït aquest dilluns cinc comissions formades pels membres de l'Assemblea de Representants. Segons ha informat l'entitat en un comunicat, es tracta de la Comissió Legislativa Orgànica, que presidirà Roger Vilaseca; la d'Acció Política Interior, presidida per Maria Mas; la d'Acció Internacional, que dirigirà Maria Pilar Gil; la d'Acció Econòmica, encapçalada per Maria Rosa Vila, i la d'Acció Cultural, la presidència de la qual ha recaigut en Rosario Palomino. L'Assemblea de representants ha decidit organitzar-se en aquestes cinc comissions, que es podran ampliar si l'organisme ho considera oportú.