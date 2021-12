El president del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, ha afirmat aquest dilluns que resoldran "en temps i forma" les recusacions que els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra, i l'exvicepresident Oriol Junqueras, entre altres, han presentat contra els magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel per manca d'imparcialitat. Preguntat per aquesta qüestió abans de participar en l'acte institucional del 43è aniversari de la Constitució, González-Trevijano ha evitat valorar les recusacions, però ha promès que es resoldran de manera "diligent i rigorosa".

González-Trevijano ha afegit que el clima al TC és "raonablement bo", i sota la seva presidència "es té el convenciment de provar de satisfer tres reptes: que totes les sensibilitats estiguin representades", provar de "consensuar sentències importants que estan sobre la taula, que no es poden dilatar", i finalment "si aconseguir millorar la comunicació dels actes del TC amb el món de la premsa".

Respecte a la reforma de la Constitució, ha apuntat que hi ha "moltes i molt bones raons" per celebrar l'aniversari de la Constitució, però ha afirmat que cal "desenvolupar el sentiment constitucional de proximitat", perquè "els constituents de Cadis argumentaven que els espanyols havien de ser fidels a la constitució, i que la Constitució s'havia d'ensenyar a les escoles i establiments militars, i aquest és el repte dels temps presents i el que hem d'impulsar en els temps futurs".

En aquest sentit, ha apuntat que "quan s'insta a un procés de reforma de la Constitució, els catedràtics de dret constitucional actuen en un context previ" per trobar "un moment de distensió política" que ha donat a entendre que ara per ara no existeix. Segons el president del TC, per poder fer la reforma cal "saber què s'elegeix, perquè es modifica i amb quins criteris".