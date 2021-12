El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha garantit que portaran el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, a la justícia si no compleix les sentències judicials. "Quedarà inhabilitat i ja està", ha afegit en una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2'. Carrizosa ha carregat contra el Govern per "intimidar" les famílies que voldrien demanar també un 25% en castellà, com el nen de P5 de l'escola de Canet de Mar. El president de Cs al Parlament augura que l'any que ve ho demanaran menys famílies perquè no es volen arriscar que els seus fills pateixin "apartheid". Carrizosa ha conclòs que el castellà està sent "menystingut i extripat" de l'ensenyament a Catalunya.

El president del partit liberal al Parlament ha apostat perquè el Govern "adeqüi" el percentatge en castellà a les escoles segons les circumstàncies socials i lingüístiques. I ha posat d'exemple que a una escola de Santa Coloma de Gramenet s'hauria de fixar un percentatge en castellà inferior que a una escola d'Olot. Segons Carrizosa, la Generalitat no està aplicant un "percentatge raonable" segons les circumstàncies lingüístiques.

I, davant d'aquesta situació, avala que els tribunals fixin el percentatge de classes en castellà. "Quin enfonsament lingüístic suposa fer l'assignatura d'història en castellà?", ha preguntat per després afegir que no s'està debatent el model lingüístic perquè aplicar el 25% només suposa fer una assignatura troncal en castellà, com podria ser història o matemàtiques.

"No hi ha cap criteri pedagògic. És tot polític", ha conclòs. Pel que fa a l'argument del Govern, que diu que la resolució judicial fa referència a la llei Wert, que ja no està vigent, Carrizosa ha replicat que el tribunal estableix percentatges sobre la vigència de la constitució espanyola i no sobre una llei educativa. Finalment, el líder de Cs a Catalunya ha qualificat "d'ultres" els qui no volen aplicar les lleis a Catalunya i ho ha emmarcat en un "règim totalitari".

Fiscalia investiga amenaces a la família

Aquesta situació es dona el mateix dia en què la Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert diligències per investigar missatges difosos a través de les xarxes socials contra la família del nen de cinc anys que va demanar més classes en castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, segons ha avançat el diari 'El Mundo'. Apedregar la casa de la família del nen o aïllar el menor a l'escola són alguns dels comentaris ofensius que alguns perfils han publicat a les xarxes socials arran de la polèmica lingüística.

Tant l'associació Hablamos Español com Vox ho han portat davant la justícia i la Fiscalia analitza ara si aquests continguts poden ser constitutius d'un delicte d'incitació a l'odi o discriminació.

La comunitat educativa, per la seva banda, treballa perquè la disputa jurídica i política no arribi a les aules i a l'entorn escolar. Evitar la tensió és, de fet, una de les obsessions que ha expressat amb més vehemència el Departament d'Educació i l'AMPA de l'escola.

En aquest sentit, aquest divendres s'havia de fer una concentració a la porta de l'escola de rebuig a la imposició del 25% de castellà, però a petició dels pares la marxa s'ha traslladat a un altre punt del municipi per evitar tensar l'ambient.

El centre va començar a aplicar aquest dijous l'obligatorietat d'impartir en castellà un 25% de les classes d'un grup de P5, per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que una família ho exigís per via judicial.