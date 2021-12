Un centenar d'estudiants bloquegen els accessos a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en la primera jornada de vaga contra la llei Castells al campus. Els universitaris han arribat a la Plaça Cíviva, tots vestits de negre, cap a les 6.15 i hores i a les 7.00 hores tenien bloquejats tant l'accés dels Ferrocarrils com els principals en carretera. La voluntat és fer piquets informatius en les entrades a les facultats al llarg del matí. La comunitat universitària ha convocat vaga aquest dijous però la comunitat de la UAB n'ha convocat durant dos dies, avui el primer. Els estudiants consideren que la norma no és de consens i asseguren que suposa un "atac frontal" a la universitat pública, segons la portaveu del SEPC, Marta Daviu.

Daviu ha reivindicat que no són només els estudiants sinó que el conjunt de la comunitat universitària no està d'acord amb la norma, que consideren que s'ha fet d'esquenes a ells. Per això, ha reclamat als partits polítics amb representació al Congrés que hi votin en contra. "És de mínims", ha manifestat. De la seva banda, la portaveu de la plataforma d’assemblees de la UAB, Berta Navarrete, ha afegit que la llei tampoc fa referència a l'aprenentatge en català ni a la remuneració de les pràctiques. Per contra, ha criticat que dona més oportunitats a les empreses per entrar a les universitats i redueix la participació universitària.