El Govern i En Comú Podem han tancat l’acord definitiu que permetrà que el pròxim 23 de desembre el Parlament doni llum verda definitiva als pressupostos per al 2022. Les dues parts han fet públic un document de 17 pàgines que detalla els acords sectorials que han arribat en les últimes setmanes: des dels 1.000 milions d'euros d’inversió en habitatge, la reducció de l’IRPF per a les rendes més baixes, els 80 milions d'euros per a salut mental o els 50 milions d'euros per al dentista públic.

Així mateix inclou nous impostos mediamentals i sobre productes “ultraprocessats”. El mateix document preveu que una comissió de seguiment es reunirà com a mínim trimestralment per "avaluar l’execució dels acords".