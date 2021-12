L’Associació d’Empreses de Catalunya d’Activitat Física i Fitnes (ADECAFF), ha anunciat en un comunicat que presentarà un recurs contra la limitació de 10 persones a les activitats no reglades. En aquest escrit, l’associació ha expressat estar «decebuda» i ha assegurat que els centres esportius se senten «traïts» per aquesta resolució.

Han argumentat que es tracta d’una mesura arbitrària presa sense cap criteri, perquè «als gimnasos ja s’aplica la reducció de l’aforament i l’obligatorietat de presentar el passaport covid», i que a més, els grups poden ser de més de 10 persones depenent de l’activitat. Així, han demanat que es tinguin en compte les dimensions de l’espai, els seus protocols de desinfecció i el mètode de ventilació abans d’aplicar aquesta restricció també als gimnasos.

En el comunicat, l’ADECAFF ha afirmat que els gimnasos són un espai on «es potencia la salut de les persones» i que hi ha gent «que es juga els diners i el futur de les famílies que hi treballen i en depenen». Així, han afirmat que continuaran treballant perquè el Govern pugui acceptar aquesta condició o simplement adaptar la mesura tenint més en compte els espais esportius.

Més restriccions

Però el gimnàs no és l’únic sector perjudicat per les noves mesures. La patronal de l’oci nocturn, Fecasarm, també presentarà mesures davant la justícia. El secretari general de l’entitat, Joaquim Boadas, ha avisat que intentaran «suspendre el tancament per Cap d’Any», i ha recordat que és la nit amb més facturació per al sector, ja que arriba a suposar uns ingressos de 75 milions d’euros.