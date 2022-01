El sindicat CCOO aposta per la presencialitat als centres educatius perquè és la situació més "equitativa" per a l'alumnat, però demana que el retorn a les aules es faci "amb seguretat". En un comunicat, el sindicat exigeix que s'adoptin mesures de prevenció com la implementació de sistemes de ventilació mecànica i la mesura de la qualitat de l'aire a les aules i retreuen al Departament d'Educació que s'hagi "relaxat" en l'adopció d'aquesta mesura. A banda, també reiteren que cal disminuir ràtios i proveir el personal dels centres de mascaretes FFP2. També reclamen anticipar-se a les "nombroses baixes de personal" a causa de contagis i reforçar la borsa docent o obrir-la de forma excepcional per assegurar la cobertura de les baixes.

Per altra banda, CCOO posa l'accent en l'Educació Infantil, on cal encara més un reforç en recursos humans i tècnics ateses les característiques de la feina amb criatures tan petites que no porten mascareta ni estan vacunades. A més, l'organització sindical lamenta que el Departament no convoqués al desembre -tal com van demanar- una reunió extraordinària de la comissió paritària de salut laboral. Per tot plegat, esperen que les propostes que es debatin aquest dimarts siguin "valentes" i apostin per la seguretat als centres educatius.