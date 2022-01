La fira del sector audiovisual Integrated Systems Europe de Barcelona ha decidit posposar la seva edició del febrer a Barcelona per culpa de la variant òmicron del coronavirus, segons ha anunciat l'organització en un comunicat. El saló s'havia de celebrar entre l'1 i el 4 de febrer al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, però finalment es farà entre el 10 i el 13 de maig.

El director d'ISE, Mike Blackman, ha assegurat que l'ajornament del saló durant tres mesos és "el millor camí" tenint en compte la situació actual i l'opinió dels principals participants en la fira. Segons ell, en tres mesos hi haurà "temps" per "recuperar la confiança en els viatges internacionals i les reunions" presencials.

David Labuskes, director d'Avixa, organitzador de la fira, ha considerat que l'ajornament permetrà que l'esdeveniment tingui la millor forma possible en un context com l'actual. En el mateix sentit s'ha expressat Daryl Friedman, director de l'altre organitzador, CEDIA, que ha indicat que el canvi pretén assegurar que l'ISE 2022 serà un "gran èxit" per als visitants i els expositors.

Cal recordar que el juny passat l'ISE aterrava a Barcelona després de celebrar-se a Amsterdam durant 16 anys. Organitzat per les associacions AVIXA i CEDIA, el saló tenia un format 50 vegades més reduït a l'habitual i era el primer que se celebrava al recinte de Gran Via de la Fira des del desembre del 2019. La fira, considera el Mobile World Congress del sector audiovisual, s'havia d'haver celebrat el setembre del 2020, però ja es va haver d'ajornar per culpa de la covid-19.