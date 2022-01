El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimecres que la seva formació està oberta a "negociar" la reforma laboral del govern espanyol per "millorar-la", però no donarà "un xec en blanc". L'executiu de Sánchez busca aliats que li permetin superar el tràmit al Congrés, i no descarta rebre el suport del Cs.

En una entrevista a la Ser, Rufián ha dit que ERC no posa "línies vermelles" a la negociació, però ha admès que la reforma que planteja el govern espanyol "queda molt lluny" de les promeses del mateix executiu de Sánchez en matèries com l'acomiadament. Ara per ara, ha dit, la reforma "és pitjor que la de Zapatero".

"Hi ha un camí a recórrer de millora molt important i volem assumir aquest paper, però estem molt lluny", ha sentenciat en una entrevista a la Cadena Ser on ha advertit que "no ajuda" que durant nou mesos el govern espanyol "no parlés" amb ERC i se centrés a atraure la CEOE.

En aquest marc ha lamentat que el PSOE utilitzi un patró "trampós" de negociar plantejant constantment que "l'alternativa és pitjor". "Aquest governo es pot sustentar constantment en la por a l'alternativa", ha dit.També ha recordat com a exemple que la reforma que planteja el govern espanyol no dona mecanismes a l'administració per evitar que empreses que han rebut ajudes públiques no puguin fer acomiadaments massius.