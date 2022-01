La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha explicat que no té responsabilitats sobre els sous que cobren funcionaris sense treballar a la cambra, destapats pel diari 'Ara'. Borràs ha afirmat aquest dilluns a TV3 que ja s'ha "corregit" el règim de "llicència per edat", al què es poden acollir els funcionaris de més de 60 anys i que en porten més de 15 a la cambra fins a la jubilació.

El Parlament paga 1,7 MEUR anuals a treballadors que ja no hi treballen des del 2008, quan es va instaurar la figura. L'actual Mesa, després que l''Ara' fes la petició a l'abril, ha introduït reformes que es van aprovar a la darrera reunió del 2021 per modificar la llicència de la figura, que es manté, i contribuir a la "contenció econòmica" de la cambra.

Borràs ha justificat així que no s'elimini la llicència d'edat, perquè s'ha hagut de negociar amb els treballadors i treballadores de la cambra, que ara s'hi podrien acollir. La presidenta ha afirmat que hi ha hagut "tensió" sobre el tema, i que la reforma de la Mesa, acordada per unanimitat, no es podrà aplicar amb efectes retroactius.

Els comuns demanen explicacions

Els comuns han denunciat "la situació escandalosa" i han reclamat explicacions a Laura Borràs. La diputada al Congrés Aina Vidal ha demanat que s'aturin els pagaments i que Borràs detalli en l'àmbit parlamentari els criteris que han portat la cambra a "generar aquests privilegis".

Torrent evita fer valoracions

El conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, ha evitat valorar la notícia. En un acte a l'empresa TAG Automotive de Terrassa (Vallès Occidental), Torrent ha assegurat que no havia pogut llegir les informacions en detall, descartant fer-ne cap valoració.

"Pel que fa a salaris, en l'anterior etapa del Parlament vam promoure que no s'apliqués l'increment previst en el sou dels diputats i que a més es fes una donació davant la situació de covid", ha puntualitzat en una atenció als mitjans de comunicació.