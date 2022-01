La Generalitat ha donat llum verda a un acord que insta l'Estat a obrir una comissió d'investigació al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017, arran de les declaracions de l'excomissari José Manuel Villarejo davant l'Audiència Nacional, la setmana passada. L’acord del Consell Executiu inclou demanar a Madrid que s’informi el president del Govern, Pere Aragonès, de les actuacions d’investigació fetes o previstes, en les reunions bilaterals.

A més, l'executiu exigeix la modificació de la llei de secrets oficials per reduir els terminis de durada d’una matèria com a secreta o reservada i reconeixent expressament les facultats del Congrés i el Senat i dels tribunals de tenir accés a la informació que considerin necessari reclamar.

Plaja ha subratllat que les declaracions de Villarejo són "reprobables" i que cal investigar a fons els fets.

Delimitar com s'abordarà

Plaja ha explicat en la roda de premsa d'aquest dimarts, posterior a la reunió del Consell Executiu, que els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez han de "trobar l'espai" en les reunions bilaterals per abordar el tema Villarejo. El Govern, que treballa per fixar l'ordre del dia de la propera Comissió Bilateral -entre finals de gener i principis de febrer-, insisteix que aquest no és un qüestió que s'hagi de parlar a la taula de diàleg.

La portaveu també ha afirmat que el gabinet jurídic de la Generalitat ha estudiat les declaracions de l'excomissari, i ha informat que, en cas de prendre accions legals, Villarejo podria "mentir o no declarar" perquè formaria part de la causa. Així, el Govern ha vist que la forma "més vàlida, útil i eficient" era aprovar aquest acord, a proposta de Justícia.

Plaja també ha remarcat que l'executiu reconeix la tasca dels Mossos sobre la investigació del 17-A, i que no hi ha "cap relació" sobre l'operatiu de la policia catalana i les declaracions de Villarejo. En canvi, la portaveu ha insistit que l'Estat ha de ser "el primer interessat" en "esvair qualsevol ombra de dubte" sobre els atemptats per poder "passar pàgina".

Finalment, Plaja ha remarcat la importància de constituir una comissió d'investigació al Congrés perquè alguns dels "responsables" no van comparèixer a la comissió que sí que es va realitzar al Parlament.