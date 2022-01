Un inspector de la Brigada d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional ha acceptat la condemna d'un any de presó per haver agredit el fotoperiodista Jordi Borràs el juliol del 2018 al mig del carrer al barri Gòtic. Segons ha informat el mateix Borràs i la seva advocada, el policia ha admès l'agressió i la motivació ideològica, i haurà de pagar 7.000 euros a l'agredit. La pena de presó ha quedat suspesa amb la condició que l'inspector segueixi un curs de drets humans i de contenció dels impulsos violents. El policia va denunciar que Borràs l'havia agredit inicialment, però finalment ha retirat la denúncia, que la fiscalia tampoc es creia.

Aquest dimarts estaven citats tots dos al jutjat per un últim acte de conciliació abans d'arribar a judici, en el qual la fiscalia demanava dos anys de presó pel policia per lesions amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. Finalment, el policia ha acceptat el relat dels fets del fotògraf. L'agressió es va produir el dilluns 16 de juliol al carrer Capellans de Barcelona cap a les vuit del vespre quan el fotoperiodista sortia de cobrir un acte a l'Ateneu Barcelonès. Un home d'uns 40 anys va identificar Borràs i se li va apropar a crits de "Viva España" i "Viva Franco" proferint-li diversos cops que li van deixar ferides a la cara. Un veí de la zona va intentar immobilitzar l'agressor i aquest es va identificar com a policia ensenyant una placa. L'agressor anava armat amb una navalla que li va caure en la fugida, quan diversos veïns el van intentar aturar per evitar que fugís.

Després es va saber que el policia era un inspector de la Brigada Provincial d'Informació adscrit a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya. En concret, s'ha especialitzat des de les oficines ubicades al complex policial del barri barceloní de la Verneda, en l'àmbit d'informació relacionat amb l'extremisme jihadista.

Els fets d'una "victòria inesperada"

Diversos testimonis van corroborar al jutjat la versió del fotoperiodista, i l'inspector va acceptar l'agressió a Borràs, però va argumentar que es va produir perquè "va repel·lir una agressió anterior" d’ell. Una testimoni presencial va explicat al jutjat que el policia li va donar cops de genoll al cap a Borràs i li va immobilitzar el crani amb les seves cames mentre li donava cops de puny a la cara. En canvi, no va veure Borràs colpejar el policia.

En sortir del jutjat aquest dimarts, Borràs s'ha mostrat molt feliç per aquesta "victòria inesperada". Ara, ha dit, lluitaran perquè el condemnat no pugui tornar a exercir de policia mai més. "Un estat democràtic no pot acceptar que una persona que agredeix un fotoperiodista per la seva manera de pensar pugui exercir de policia. És inacceptable".

La seva advocada, Carla Vall, ha lamentat els tres anys i mig transcorreguts des de l'agressió i la imputació "injusta" de Borràs. "El dret de defensa no és atribuir fets delictius que no van ocórrer, per simular que va ser una baralla, quan en realitat va ser una agressió feixista contra un fotògraf compromès", ha relatat.

El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha felicitat Borràs per Twitter i ha dit que "ni va ser una baralla, ni va haver cap atac contra l'agent de policia". "Ha quedat demostrat que va ser una agressió contra un periodista per motius ideològics", ha assegurat. El consistori es va personar a la causa com a acusació popular.