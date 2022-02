El Consell de Governs Locals s'ha reactivat després de set anys d'inactivitat i ha celebrat aquest dimarts la seva sessió constitutiva al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, presidirà aquest òrgan estatutari format per 100 batlles de Catalunya i que representa el món local davant el Govern i el Parlament.

A més de l'elecció de Lladó com a presidenta del Consell, l'alcalde de Gironella, David Font, i el batlle de Berga, Ivan Sánchez, han estat escollits com a vicepresidents del Consell. Compartiran càrrec amb Lluís Mijoler (El Prat de Llobregat) i Eduard Rivas (Esparreguera), mentre que David Rodríguez serà el secretari de Governs Locals i de relacions amb la Val d'Aran.

"Hem de ser la veu del territori a la Generalitat i els ulls de la Generalitat al territori", ha apuntat la presidenta de l'òrgan. "Aquest Consell serà una eina transformadora per a Catalunya i una força per afrontar els grans reptes de futur del món municipal", ha continuat la presidenta del Consell de Govern Locals, que ha situat la manca de competències i el finançament com dos dels principals desafiaments.

"Tots els alcaldes coincidim amb les dificultats: un finançament insuficient i l'assumpció obligada de moltes competències per no deixar ningú sense atendre", ha recalcat Lladó. "La reactivació del Consell de Governs Locals és bàsica per donar resposta a tota aquesta problemàtica", ha insistit l'alcaldessa de Figueres, que igualment ha recordat com els ajuntaments han estat el "dic de contenció" en aquesta epidèmia de coronavirus. "Som l'administració més propera a la ciutadania i ens hi hem deixat la pell", ha recalcat Lladó. "Coneixem les inquietuds de la gent i les legítimes reivindicacions de cada racó de Catalunya. Ara ens toca convertir els problemes de la ciutadania en solucions concretes i útils", ha conclòs la presidenta del Consell de Governs Locals.

Vilagrà: "Una relació honesta, directa i de reconeixement"

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha reconegut que convenia "reactivar" el Consell de Governs Locals. "Per així donar veu a tots els municipis, per ser un fòrum del municipalisme, per ser un Parlament dels pobles i les ciutats, i també una àgora del municipalisme", ha enumerat Vilagrà. "És una eina estratègica però també d'equilibri territorial que el Govern escoltarà amb atenció, amb respecte, i dotarà dels recursos i les eines que faci falta per tirar endavant aquesta reactivació", ha promès la consellera de la Presidència, que considera que amb la posada en marxa del Consell de Governs Locals comença "una nova etapa de donar veu als municipis grans, mitjans, petits, metropolitans, micropobles i de reforçar les institucions".

"L'acte d'avui pretén obrir aquesta etapa de relació honesta, directa i de reconeixement dels governs locals", ha puntualitzat Vilagrà, que ha llançat un últim missatge. "Volem un interlocutor fort, estratègic, no només per desenvolupar polítiques públiques, sinó per codecidir sobre els temes que afecten els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals", ha conclòs la titular de la Presidència.

100 alcaldes: òrgan interlocutor del món local amb Govern i Parlament

El Consell de Governs Locals és un òrgan estatutari i l'òrgan de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat. Actua com a interlocutor del món local amb el Govern i el Parlament. La seva composició depèn dels resultats de les eleccions municipals i el formen cent alcaldesses i alcaldes de Catalunya. Entre els integrants hi ha set membres nats: l'alcaldessa de Barcelona, les presidències de les quatre diputacions i les presidències de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM). La resta dels 93 integrants del Consell es distribueixen de forma proporcional entre els diferents partits polítics en funció dels seus resultats en les passades eleccions municipals.