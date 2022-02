El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar com a imputada la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, l’1 de març pels preparatius del referèndum unilateral de l’1-0, segons una providència dictada per la jutge d’instrucció.

L’alt tribunal va assumir fa uns dies la investigació que fins ara estava portant el Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona per la condició d’aforada de la membre de l’Executiu de Pere Aragonès i va unificar el cas de la consellera al sumari que s’està instruint contra el diputat d’ERC i exsecretari general de Vicepresidència i Economia Josep Maria Jové i el també diputat republicà i exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó, per la seva participació en la consulta sobiranista.

Segons la fiscalia, la consellera presumptament ha incorregut en un delicte de desobediència greu per «desatendre» els mandats del Tribunal Constitucional quan era directora de serveis de la Secretaria General del Departament de Vicepresidència, tot i que l’exculpa del delicte de presumpta malversació. Garriga va ser processada per un jutjat d’instrucció abans de ser membre del Govern català. Se li va atribuir llavors la seva participació en l’adjudicació de diversos contractes menors per condicionar un centre d’atenció telefònica que havia de funcionar com a centre de recollida de dades de l’1-O, així com per les seves gestions per obtenir un local on emmagatzemar el material electoral, facilitar l’accés a la web del referèndum i assistir a un acte de Vicepresidència a favor de la consulta.

El presumpte enllaç

L’acusació pública afirma, per exemple, que la titular del departament de Cultura «va exercir d’enllaç» entre Jové i una altra de les processades per l’1-O per obtenir un local on emmagatzemar el material electoral del referèndum i va arribar a «transmetre instruccions» per a la cessió d’unes naus de Bigues i Riells (Barcelona). Garriga també va fer gestions perquè la web del referèndum pogués ser accessible per qualsevol persona i va assistir a un acte el 21 d’abril del 2017, organitzat per Vicepresidència, «amb què es pretenia transmetre a la ciutadania el compromís dels membres i altres alts càrrecs del Govern amb el referèndum il·legal que s’anava a convocar ben aviat». L’alt càrrec del Govern va ser una de les detingudes en l’operació del 20-S.