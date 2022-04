Una desena de carreteres de Catalunya es troben afectades aquest dissabte per l'abundant nevada al Pirineu i les fortes ratxes de vent. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la C-28 està tallada per la neu al port de la Bonaigua, mentre que són obligatòries les cadenes a la C-142b a Naut Aran, la C-147 a Esterri d'Àneu, la C-28 entre Vielha i Naut Aran, l'L-500/L-501 a la Vall de Boí, l'N-141 a Bossòst i la BV-4031 a Castellar de n'Hug. En paral·lel, l'N-260 està interrompuda a la circulació de vehicles al coll dels Belitres, entre Portbou (Alt Empordà) i Cervera de la Marenda, per la forta tramuntanada, amb ratxes superiors als 120 km/h. No es pot passar ja que la via RD914 de l'estat francès es troba tallada pel fort vent.

L'R3 de Rodalies, amb afectacions entre el Ripollès i la Cerdanya En paral·lel, l'R3 de Rodalies també està patint l'efecte del temporal de neu i vent entre el Ripollès i la Cerdanya. Segons ha informat Adif, entre les 11 i les 13 hores s'interromprà la circulació de trens entre Ripoll i Planoles, i d'11 a 14 hores entre Puigcerdà i la Tor de Carol, a causa dels forts vents previstos a la zona. Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe ha establert un transport alternatiu per carretera entre Planoles i Ripoll per als tres trens de Rodalies afectats (28734, 28735 i 28736). 70 trucades al 112 pel fort vent, la majoria al Barcelonès El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 9.00 hores d'aquest matí 70 trucades pel fort vent, la majoria concentrades al Barcelonès (21), el Vallès Occidental (10) i l'Alt Empordà (9). Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès menys incidències a causa del vent en les últimes hores. Entre les 22 hores d'ahir divendres i les 11.30 hores d'aquest dissabte, els Bombers han fet un total de 13 sortides, cap de gravetat, i la majoria per retirar arbres o branques caigudes o elements inestables que amenaçaven de caure a la via pública. Protecció Civil avisa que el perill d'allaus és fort (4 en una escala de 5) al sector de l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa fins demà diumenge a les 14 hores.