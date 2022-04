El rei Felip VI ha arribat aquest dilluns al saló Alimentaria&Hostelco per fer la tradicional inauguració del certamen, però no ha estat rebut ni pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que han evitat una vegada més el conegut com a 'besamans'. Aragonès, Colau i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, han accedit minuts abans al recinte i sí que s'han fotografiat amb el monarca a l'interior d'Alimentaria, a la zona del Live Hotel, i també han conversat breument amb la mediació de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín. Posteriorment, han separat els seus camins i Felip VI ha visitat 'The Alimentaria Hub' i l'estand d'Espanya al pavelló 5 de Fira Gran Via.

El monarca ha arribat amb puntualitat a les 11.30 hores acompanyat del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i ha estat rebut per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el president d'Alimentaria, José Luis Bonet; i el president d'Hostelco, Rafael Olmos, entre d'altres autoritats. També l'han saludat a l'exterior de Fira Gran Via representants dels governs de Cantàbria, la Rioja, les Balears i la Comunitat de Madrid. El rei Felip VI té previst visitar una trentena d'empreses i institucions presents a Alimentaria&Hostelco, que espera rebre fins a 100.000 visitants.