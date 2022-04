El Departament d'Economia i Hisenda assumirà a partir del 2 de maig la gestió dels avals que va posar en marxa l'Institut Català de Finances (ICF) davant de les fiances milionàries que el Tribunal de Comptes (TdC) demanava a diversos antics alts càrrecs de la Generalitat, als quals acusa de fer promoció del moviment independentista. Així ho ha aprovat aquest dimarts el Consell Executiu. Segons la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, "ja estava previst que fos així" i l'aval continuarà en mans de l'ICF, ja que el que canvia és el seu gestor, que ara serà la Conselleria que encapçala Jaume Giró.

Amb aquest canvi, el Govern dona per tancat el procés del fons de creació de riscos i n'assegura la seva continuïtat. Segons ha informat la Generalitat, la modificació també permet un estalvi anual per a les arques públiques, ja que no hauran d'assumir la part corresponent de la gestió del fons.

El fons, dotat amb 10 milions d'euros, es va crear per fer front a les fiances que el TdC exigia a 34 exalts càrrecs de la Generalitat i, per extensió, per donar cobertura als treballadors públics en procediments judicials o administratius en què se'ls demanin responsabilitats econòmiques per l'exercici de les seves funcions quan no quedin coberts per les pòlisses que ja té subscrites l'administració catalana. Finalment, s'hi han acollit 29 persones per cobrir un import de 5,38 milions d'euros.

Plaja també tornat a defensar que els avals són "jurídicament impecables", després de la interlocutòria que rebutja tots els recursos que s'hi havien presentat en contra, i que això ho ha defensat Giró a la reunió del Govern. Així mateix, la portaveu ha esgrimit que el canvi pretén "preservar l'ICF com a banca de promoció pública".