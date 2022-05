El sector empresarial de l'Alt Pirineu i Aran, Lleida i Girona durà a terme un seguit d'accions per donar suport als Jocs d'Hivern 2030. Sota el lema 'Per un impuls al Pirineu, diem SÍ', han donat aquest dijous l'inici a la campanya que duran a terme pel territori per defensar el projecte olímpic.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, creu que els Jocs dinamitzaran econòmicament les comarques de muntanya. Mentre, el seu homòleg a Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, ha demanat al Govern que si l'Aragó "no vol tenir uns Jocs amb Catalunya' tiri endavant la candidatura en solitari. Al manifest s'hi ha adherit Pimec Lleida, la COELL, l'ACEM, l'Associació Càmpings de Lleida i les cambres de comerç de Lleida i Girona.