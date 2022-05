El Tribunal Suprem preveu admetre a tràmit els recursos presentats per partits polítics i associacions civils contra els indults als presos del procés, segons ha avançat El Confidencial. El canvi de president de la secció cinquena de la Sala Contenciosa, encarregada de revisar la concessió dels indults, ha fet replantejar el criteri de la sala. S'ha substituït Ángeles Huet, la ponent que va rebutjar-los i s'ha jubilat qui va desempatar la votació, el magistrat i president de la sala, Segundo Méndez. Huet ha estat rellevada per Inés Huerta, amb un criteri diferent a la seva antecesora.

En el seu moment, la Sala Contenciosa no va admetre a tràmit aquests recursos perquè considerava que cap dels recurrents comptava amb una legitimat suficient per impugnar la mesura del govern espanyol.

Tot i que l'admissió a tràmit dels recursos no predetermina al sentencia final, per tant, no hauran de tornar a presó, la decisió de la secció podria tenir conseqüències polítiques. Podria ser un afegit a la tensió ja existent entre el sector independentista i l'Executiu de Pedro Sánchez pel cas Pegasus.