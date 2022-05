El parlament de Finlàndia ha aprovat aquest dimarts la proposta d'entrar a l'OTAN amb un 95% dels vots a favor. Dels 199 diputats que té la cambra, 188 han donat llum verda a la proposta, mentre que vuit l'han rebutjat i tres més estaven absents. Malgrat l'ampli suport que ha tingut la decisió, el primer ministre del país, Pekka Haavisto, ha recordat que no hi ha motius per celebrar el resultat perquè "hi ha guerra a Europa". Per altra banda, Haavisto ha subratllat que l'adhesió a l'OTAN –pendent ara del vistiplau de la resta d'estats membres- no canviarà l'actitud de Finlàndia en la resolució de conflictes. "Som una nació pacífica que sempre buscarà solucions diplomàtiques a cada conflicte", ha apuntat.

La votació al parlament finlandès arriba just l'endemà que Suècia anunciés un acord entre les principals formacions polítiques per sol·licitar formalment l'ingrés a l'OTAN. D'aquesta manera, els dos països escandinaus posen fi a un llarg període de no alineació malgrat els avisos del president rus Vladímir Putin, qui ha amenaçat amb "represàlies" en cas que l'adhesió es faci efectiva.