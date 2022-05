El fiscal ha demanat a la jutgessa que investiga el presumpte desviament de fons del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) que arxivi la causa contra l’alcaldessa, Núria Marín (PSC), en concloure que va complir amb el seu deure de «controlar» les subvencions i sense ànim d’«ocultar» delictes.

En un escrit al jutjat d’instrucció número 2 de l’Hospitalet de Llobregat, la Fiscalia Anticorrupció manté que no hi ha indicis que Marín incorregués en un «desistiment de funcions palesa, manifesta i total» quan van denunciar les suposades irregularitats al Consell Esportiu, com ho demostra el fet que va encarregar una auditoria per confirmar-les.

L’alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona va ser detinguda el 2020 per la Policia Nacional per la seva presumpta relació amb la trama de desviament de subvencions, i després la jutgessa la va citar com a imputada per omissió del deure de perseguir delictes davant la seva suposada «inacció» després que l’alertessin de les irregularitats.