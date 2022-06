Els concessionaris de caravanes i autocaravanes comencen la campanya d'estiu "en xoc". L'ASEICAR (Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning) assegura a l'ACN que viuen una insòlita sobredemanda que fa que sigui impossible respondre a totes les peticions dels clients per a aquestes vacances. El vicepresident primer de la patronal, Joan Mata, calcula que l'interès per comprar o llogar un vehicle se situa un 20% per sobre del parc disponible. "Estem en un impàs fatal", lamenta. La falta de xips, els problemes d'abastiment de matèries primeres i la guerra d'Ucraïna han estat un cúmul de circumstàncies que ha aturat la fabricació d'aquests vehicles. La manca d'estoc està endarrerint quasi un any els terminis d'entrega.

Mata apunta que a tot l'estat espanyol aquest estiu hi ha un miler de vehicles més de lloguer en comparació a l'any passat, però aquests no han servit per donar resposta a tota la demanda. L'aturada de vaixells als ports asiàtic per la covid, la falta de trànsit ferroviari als països de l'est per la guerra d'Ucraïna i l'increment de preus generalitzat han "descompensat totalment" el sector. "Mai a la vida ens hauríem imaginat no poder atendre totes les peticions dels clients", insisteix Mata.

El caravàning estava vivint una plàcida embranzida des de l'estiu del 2020. Just després de la pandèmia, els concessionaris van veure com l'interès per llogar o comprar una caravana o autocaravana creixia prop d'un 30% en comparació a anys enrere. "La gent ho va veure com una garantia de seguretat i de protecció després de dos mesos tancats a casa", assenyala Mata. L'estiu passat la campanya d'estiu també va deixar bons resultats, però la capacitat de resposta es va començar a alentir a partir de la tardor.

La crisi logística a nivell mundial a finals del 2021 ja va provocar els primers entrebancs a les entregues de vehicles venuts. El fre a la fabricació ha allargat considerablement els terminis d'entrega: abans, la mitjana d'espera era de 6 mesos, i actualment les previsions de lliurament són de quasi un any i mig. Mata lamenta que aquesta manca d'estoc condiciona els futurs clients i enutja aquells qui van comprar un vehicle fa més d'un any i aquest estiu encara no en poden gaudir.

Pel que fa a l'augment de preus dels carburants, el sector constata que no ha influït en l'interès per adquirir una autocaravana o caravana. En el cas dels vehicles de propietat, la patronal assegura que les famílies mantenen els viatges previstos "perquè prioritzen les ganes d'amortitzar la inversió que van fer". Respecte els clients que volen llogar un vehicle, l'augment dels carburants fa que les rutes durin menys dies i siguin a destins més propers, "però les ganes de reservar un vehicle hi continuen sent".

Es dispara prop d'un 30% el preu de compra

A banda de gestionar la falta d'estoc, als concessionaris també s'han vist obligats a entomar l'encariment global de la fabricació dels pocs vehicles que arriben a les seves instal·lacions. L'augment del preu del transport de mercaderies i l'increment de l'impost de matriculació -ha passat del 9,75% al 14,75%- ha disparat els preus finals de venda "entre un 25 i un 30%", admet Mata.

Com a exemple, detalla el preu mitjà d'una furgoneta tipus camper ha passat de 45.000 euros el 2021 a superar els 54.000. En el cas de les autocaravanes, explica que valien de mitjana uns 60.000 euros i ara han pujat fins els 74.000. En canvi, a les caravanes l'increment no és tant accentuat perquè la fabricació depèn de menys components automobilístics. Abans costaven uns 18.000 euros i ara se situen al voltant dels 21.000.

Des d'ASEICAR lamenten la situació en què s'ha vist immers el sector "just en un moment en què s'havia posat de moda el caravàning" i desitgen que "aviat torni una certa estabilitat". Mata considera que el 'boom' dels últims anys "tampoc era habitual" i augura que l'estroncada d'ara "servirà per posar mica en mica el sector al seu lloc". "Ara ens sentim una mica debilitats per l'aturada de la fabricació, però el caravàning és un sector fort i ens resituarem", assevera.