El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha apartat al seu president, Jesús María Barrientos, del judici a l'expresident del Parlament Roger Torrent, i contra la resta de membres de la mesa, entre els quals hi ha l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, en veure "compromesa" la seva "aparença d'imparcialitat" per haver abandonat el 2018 un acte en què el dirigent d'ERC va parlar de "presos polítics". Consulta aquí la resolució sencera.

Així ho ha acordat la sala de recusacions del TSJC en un acte, que no es pot recórrer, en què estima la petició de l'exvicepresident del Parlament Josep Costa, un dels acusats, i aparta definitivament de la causa Barrientos, qui havia de presidir el judici per desobediència que se celebrarà a l'alt tribunal català del 12 al 15 de juliol.

Segons el TSJC, des d'una "perspectiva objectiva i imparcial", el fet que Barrientos abandonés el 23 de febrer de 2018 un acte públic després que Torrent es referís a l'existència de "presos polítics" a Espanya, en al·lusió als líders del procés, suposa una "manifestació de rebot" que pot generar "raonablement dubtes" en els jutjats i en la societat sobre la seva "aparença d'imparcialitat".

El judici, ajornat

Un cop acceptada la recusació de Barrientos, el TSJC seguirà ara els tràmits establerts per designar un nou jutge per configurar el tribunal, juntament amb els magistrats Carlos Ramos i Carlos Mir, primer entre els membres de la sala penal de l'alt tribunal català que no hagin participat en el procés i després en una llista de voluntaris establerta prèviament. Amb aquest tràmit pendent, el judici ha quedat ajornat segons ha anunciat el mateix TSJC.

Inicialment, s'havien fixat les dates del 12 al 15 de juliol, per celebrar el judici a Torrent, actual conseller d'Empresa, i als membres de JxCat i ERC a la Mesa, on Delgado era secretària quarta, per un delicte de desobediència en permetre la tramitació de resolucions sobiranistes i de reprovació de la monarquia, pels quals la Fiscalia els demana fins a un any i vuit mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa.

El 23 de febrer del 2018, Barrientos, que assistia a primera fila a l'acte institucional del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, es va aixecar i va abandonar l'acte just després que Torrent, que aleshores era president del Parlament, denunciés l'existència de "presos polítics acusats per delictes inexistents".

"L'aparença d'imparcialitat es debilita encara més si tenim en compte que es tractava d'un acte protocol·lari en què un dels acusats era la persona que estava pronunciant el seu discurs", afirma la sala

Segons la sala de recusació del TSJC, aquesta actitud de Barrientos pot generar "raonablement dubtes" en qui serà jutjat i en la societat que comprometen l'"aparença d'imparcialitat" del magistrat, que hauria de resoldre "amb la distància necessària, objectiva" i subjectiva, per generar confiança en els litigants i en la societat".

"L'aparença d'imparcialitat es debilita encara més si tenim en compte que es tractava d'un acte protocol·lari en què un dels acusats era la persona que estava pronunciant el seu discurs", remarca la sala.

"És important ressaltar que no dubtem de la imparcialitat de l'Excm. Sr. Barrientos, però que nosaltres no dubtem no vol dir que no existeixin serioses i fundades raons perquè el recusant fonamentalment, i també part de la societat, puguin tenir-les", apunta interlocutòria.

I és que, segons la sala, des del punt de vista d'un "observador extern i objectiu", el fet que Barrientos s'aixequés i abandonés el lloc que ocupava quan Torrent pronunciava el seu discurs "es podria considerar com un acte de retret cap a la seva persona i cap al seu càrrec com a President del Parlament i de la Mesa".

"No és un acte neutral, sinó una manifestació en forma pública i contundent del desacord amb la persona que està en l'ús de la paraula, el rebuig i la reprovació", remarca la resolució que aparta Barrientos del judici.

Barrientos, que es va oposar a la recusació, va justificar la decisió d'aixecar-se i abandonar l'acte davant del discurs de Torrent com una manifestació en l'exercici de les seves funcions institucionals, entre les quals va al·legar que hi ha la defensa de la independència del poder judicial.

Tot i això, la sala subratlla que el fet que Barrientos abandonés l'acte, el de més rellevància institucional que organitza el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb un saló ple de persones, "té un efecte simbòlic de rebuig que no es limita a l'acte contingut del discurs" que estava efectuant Torrent, sinó que "òbviament" també es projecta "cap a la seva persona i al càrrec que ostentava en aquell moment".

"Si bé la conducta de l'Excm. Sr. Barrientos podria enquadrar-se dins de les funcions governatives, aquesta mateixa conducta, emmarcada en l'exercici de la potestat jurisdiccional, presenta una connotació de rebuig a les manifestacions del M.H. President del Parlament i de tots els membres de la Mesa", ressalta.

La interlocutòria recorda que Barrientos es va aixecar, va passar per davant de Torrent i va abandonar la sala juntament amb altres persones i autoritats, entre ells el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, encara que remarca que el Ministre de Justícia, el Delegat del Govern i un vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es van mantenir als seus llocs.