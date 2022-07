Els Mossos d'Esquadra han detingut el portaveu del Secretariat de la CUP, Edgar Fernández, aquest dijous al migdia a les portes de casa seva quan tornava de l'Ajuntament de Reus. Segons fonts consultades per l'ACN, l'han arrestat per haver plantat al jutge, de forma reiterada, en les citacions de les quatre causes que encara té obertes per les protestes de la tardor de l'any 2019, celebrades arran de la sentència de l'1-O. Des de la CUP han recordat que el magistrat ja va arxivar un cinquè procés judicial i que es tracta d'una "macrocausa" contra l'independentisme. Fernández es troba a hores d'ara a les dependències dels jutjats de Reus, on el col·lectiu independentista ha convocat una protesta.

En un vídeo penjat a les xarxes socials, Fernández ha explicat que la seva detenció es deu al fet que no vol "col·laborar" amb la justícia espanyola i ha assegurat que l'arresten per desobeir, ja que s'ha negat a declarar i a complir amb les citacions judicials dels processos oberts contra ell. "Ho fem per denunciar la lògica repressiva que hi ha en les més de cinc causes, amb més de 30 persones independentistes reusenques, estem sent investigats per les mobilitzacions que vam fer a la tardor de l'any 2019, primer en solidaritat amb l'operació Judes i, la segona, per denunciar la sentència del Procés", ha dit.

En la seva intervenció, el cupaire ha fet una crida a la unitat independentista. "Animem que no sigui una qüestió de partits, ni de noms ni de persones, sinó que com a país fem un pas endavant una altra vegada, desafiem a l'Estat, no tinguem por, conjuntament superem els límits que ens estan intentant posar", ha tancat.