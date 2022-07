Els sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc han convocat una vaga per al 7 i el 28 de setembre amb l'objectiu de tenir un inici de curs "ingovernable". Ho han anunciat en una roda de premsa conjunta aquest dijous, en la qual han lamentat que "el president i el Govern no han volgut resoldre el conflicte" i han afegit que el 5 de setembre hi haurà accions a les escoles d'infantil i primària en el seu primer dia de curs. Amb tot, han apuntat que durant el mes de juliol encara hi ha temps per negociar la situació i mirar de tenir un inici de curs "amb normalitat".

Les organitzacions sindicals ja van avisar a final de curs que el proper no començaria amb normalitat. De fet, el dia 5, primer dia a Educació Infantil i Primària, convoquen concentracions als ajuntaments a la tarda. Les setmanes del 12 i del 23 de setembre també estan previstes altres accions.

El dia 7 serà la primera jornada de vaga, amb una concentració al migdia davant del Parlament. Amb motiu del segon dia d'aturada, el 28 del mateix mes, es farà una manifestació de Jardinets de Gràcia al Departament d'Educació. En paral·lel, els sindicats volen que la comunitat debati sobre el futur de les mobilitzacions i mantenir-les ben visibles i per això ha fet una crida a fer tancades i assemblees als centres educatius tant la setmana del 12 com la del 23 de setembre.

Amb aquest calendari de mobilitzacions, la coordinadora d'Acció Sindical de la USTEC, Eli Pericas, ha assegurat que l'inici de curs serà "combatiu" ja que ha lamentat que ni el president ni el propi Govern "no han volgut resoldre el conflicte".

El curs comença "pitjor" que l'anterior

Els sindicats han justificat aquestes mobilitzacions ja que han assegurat que el curs començarà "pitjor" del que va acabar l'anterior. En primer lloc perquè han afirmat que l'avançament de les classes està marcat per la "manca d'organització" i auguren que serà un "desgavell". Des de CCOO, Marga Romartínez ha dit que el curs començarà sense que tots els professionals l'hagin pogut preparar i sense tots els alumnes, ja que alguns encara no sabran a quin centre han d'anar finalment.

També han posat en dubte que estiguin ben organitzades les activitats de lleure durant les tardes de setembre, com a conseqüència de la jornada intensiva. I han asseverat que l'avançament del curs sí ha modificat les condicions laborals dels treballadors. En aquest sentit, Lorena Martínez (UGT) ha assegurat que hi ha direccions que estan fent anar els professionals al juliol als centres per "pintar les parets". "Això és vergonyós", ha manifestat. També han assegurat que hi ha persones sense nomenaments que han anat als centres educatius aquest mes "sense contracte".

Més enllà d'aquests canvis, han assegurat que es mantenen les seves principals reclamacions i entre aquestes la reducció d'una hora lectiva per als docents tant a primària com a secundària per revertir així una de les retallades aplicades durant la crisi anterior. Els sindicats han retret a Educació que si realment creia en aquesta reversió la podia haver portat a la pràctica "sense l'acord" dels sindicats. Des d'aquestes organitzacions han defensat que ells no podien signar un acord que no beneficiés tots els docents, tant els de primària com els de secundària, però han afirmat que no s'han oposat mai a que la conselleria ho apliqués.

Una altra de les crítiques és la manca de personal i és que el portaveu de Professors de Secundària, Xavier Massó, ha criticat que es ven "fal·laçment" un augment de la plantilla. Sobre això, recorden que s'han perdut 3.000 professionals que eren de reforços covid i que tot i que s'han anunciat 2.441 noves dotacions, aproximadament un miler responen a l'increment de demanda de l'FP. Segons els seus càlculs, el sistema tindrà a efectes pràctics uns 2.000 professionals menys entre primària i secundària.

D'altra banda, Massó ha apuntat que els professors de secundària no poden preparar el curs amb els nous currículums perquè aquests no s'han publicat i des dels sindicats s'ha explicat que es prepararan en base als actuals.

Han rebatut també que la reducció de ràtios a P3 sigui real i han criticat que en alguns casos ha provocat una reducció de l'oferta pública i la derivació a centres concertats. En tot cas, han recordat que la seva reclamació és una reducció de ràtios generalitzada per a totes les etapes educatives i acompanya dels professionals necessaris.

Contractacions "a dit"

Una altra de les exigències que mantenen és la retirada del decret de plantilles, ja que asseguren que està permetent "contractacions a dit" per a tot el curs. Els sindicats han denunciat que les direccions estan fent entrevistes aquesta setmana per contractar personal abans que es facin els nomenaments de dilluns vinent. Romartínez ha explicat que ho fan amb l'"excusa" que són substitucions de més d'un mes i ha criticat que des de la conselleria es "fomenta" aquesta via.

Defensen que encara es pot arribar a l'acord

Els representants dels treballadors han defensat que "tècnicament" és possible encara arribar a un acord, tot i que han reconegut que no veuen voluntat negociadora per part del Departament. En tot cas, Pericas ha assegurat que al juliol i a l'agost encara es pot negociar i solucionar el conflicte. En aquest sentit, el portaveu de la USOC, Carles Villallonga, ha dit que l'objectiu de tots és arribar a aquesta "pau social" que permeti desconvocar les mobilitzacions. "Tots en tenim ganes", ha reconegut.

Els convocants esperen que les mobilitzacions del setembre recuperin el poder de convocatòria de les del març. El portaveu de la Intersindical, Bernat Pèlach, ha reconegut que l'esgotament i el fet que era fi de curs va comportar una davallada en el seguiment de les darreres mobilitzacions però s'ha mostrat convençut que al setembre la participació "tornarà a ser molt més alta".

Per últim, la portaveu de la CGT, Marta Minguella, ha assegurat que s'estan produint "amenaces" i "repressió" contra persones que han impulsat accions de protesta o que s'han mostrat crítiques amb la política educativa del Govern.