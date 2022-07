La manifestació independentista de la Diada de l'11 de Setembre començarà a l'avinguda del Paral·lel de Barcelona, a tocar de la plaça de les Drassanes, i s'acabarà a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, on hi ha l'estació de França. Així ho ha anunciat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, en una roda de premsa aquest dimarts.

Feliu ha explicat que serà una marxa que avançarà pel passeig de Colom i el d'Isabel II i que, a banda de reivindicar la independència de Catalunya, vol denunciar "el colonialisme que ha fet servir Espanya", ja que recorrerà monuments que recorden el passat colonial de l'Estat espanyol, com el monument de Cristòfor Colom. A diferència d'altres anys, no caldrà inscriure-s'hi, però sí que s'han previst deu punts de trobada per a diferents col·lectius i manifestants de diferents punts geogràfics.

La presidenta de l'ANC ha reivindicat la necessitat de tornar a omplir els carrers perquè "les manifestacions de l'11 de Setembre han fet canviar les coses" i han fet "tremolar" el tauler polític, ha dit. Així, ha recordat com la protesta de l'any 2012 va propiciar que l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, dissolgués el Parlament i convoqués eleccions anticipades per a aquella mateixa tardor.

La mobilització, que començarà a les 17.14 hores, vol ser una crida a "fer la independència de veritat", ha asseverat Feliu, que ha subratllat que aquesta tardor es compliran cinc anys del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Pel que fa a l'ànim del sobiranisme, ha reconegut que "hi ha una certa sensació" d'haver "tocat fons", però "que això comença a despertar". També ha avançat que les territorials de l'ANC ja estan treballant per facilitar l'arribada de manifestants a Barcelona en autocar.

"Ja no volem fer coses boniques"

Aquest any no s'ha previst que acompanyi la manifestació cap actuació dels participants, tal com ha indicat la coordinadora de Mobilització de l'ANC, Esther Güell. "Ja no és una festa, ja no volem fer coses boniques", sinó dur a terme una protesta reivindicativa, ha afirmat. A més, ha assegurat que són "molt optimistes" pel que fa a la participació.

Han acompanyat l'ANC les altres dues entitats convocants de la marxa: Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El president de l'AMI i alcalde de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), Jordi Gaseni, ha apel·lat precisament a la mobilització: "És important que els carrers de Barcelona estiguin plens".

La membre de la Junta d'Òmnium Montserrat Ortiz ha avisat que "l'únic camí per exercir l'autodeterminació i aconseguir la llibertat és precisament exercint tots i cadascun dels drets fonamentals que hem guanyat com a societat civil", com el de manifestació. "Aquest 11 de Setembre tornem als carrers davant d'un Estat espanyol que ha renunciat a defensar els nostres interessos, que continua reprimint el moviment independentista i que ha deixat de ser garant de drets fonamentals", ha clamat.