Després de deixar enrere un final de curs polític convuls al Parlament, els líders catalans aprofitaran aquests pròxims dies per intentar desconnectar, amb alguna escapada -uns prefereixen platja, uns altres buscaran muntanya- i uns quants llibres - predominen les novel·les- a la maleta, segons han explicat a Efe.

Després d'acomiadar-se ahir dimarts dels seus consellers a l'última reunió del Govern abans de l'aturada estiuenca, el president del Govern, Pere Aragonès, passarà l'agost principalment a prop de casa, a Pineda de Mar (Maresme), encara que també contempla alguna escapada de sol i platja amb la seva dona i la seva filla, no lluny de Catalunya, que li permeti tornar ràpidament al seu lloc de comandament si cal.

També preveu alguna visita dins de Catalunya i, com a lectura estiuenca, ha escollit "El corazón de Inglaterra", de Jonathan Coe.

Els dies en què el president estigui absent, la setmana vinent, estarà de guàrdia el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que a diferència d'Aragonès buscarà relaxar-se lluny del mar: la seva recepta és càmping i muntanya al Pallars Sobirà.

Li agradaria completar els cims de Pica Roja, Montroig i Montcalm i, per als moments en què es pugui asseure a llegir, tria tres llibres: "Economia en el canvi climàtic", de Joan Vila; "Origen", de Dan Brown; i "La resposta liberal", de diversos autors.

Iceta i Illa, entre Menorca i el Cantàbric

Els plans estiuencs del primer secretari del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, passen per descansar uns dies al Nord d'Espanya, a Astúries i Galícia, ficant dos llibres a la maleta: la biografia de Josep Tarradellas, a càrrec de Joan Esculies, i "Nosotros en la noche", de Ken Haruf.

El ministre de Cultura i Esports i president del PSC, Miquel Iceta, té previst descansar cinc dies a Menorca i com a lectura vol emportar-se "La novela de la Costa Azul", de Giuseppe Scaraffia.

Les piscines de Torregrossa (Pla d'Urgell) són la primera destinació de la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, per relaxar-se, llegint "Nosaltres, després", de Sílvia Soler.

El secretari general JxCat, Jordi Turull, descansarà a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell, el seu cau pirinenc des que era petit, que utilitzarà com a "campament base", amb previsió d'una curta escapada familiar a la Toscana.

Per la seva banda, el president del grup de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, estiuejarà a El Puerto de Santa María (Cadis), amb un llibre sota el braç: "Manual del buen ciudadano para comprender y resistir a la cultura de la cancelación", de Jorge Soley.

Escapades a l'estranger: De Corfú a Porto

El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Carles Riera, passarà les vacances a Collsacabra, un altiplà natural entre les comarques d'Osona, la Garrotxa i la Selva, emportant-se una compilació de textos de Joan Fuster.

La que més lluny volarà serà la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, fins a l'illa grega de Corfú, amb un llibre a l'equipatge: "Terres mortes", novel·la amb què debuta en aquest gènere Núria Bendicho.

Menorca i Costa Brava és el pla de descompressió del president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que s'emporta provisions suficients per llegir: "La vida social de las hormigas", de Wilhelm Goetsch; "Viatges amb Heròdot", de Ryszard Kapuscinski, i el clàssic "Moby Dick".

Un dels pocs que travessarà la frontera és el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que arribarà fins a Porto en una ruta de set dies entre Salamanca i Astúries, amb "Luz de Vísperas", de Mauricio Wiesenthal, per llegir a les estones de pau.

Laura Borràs: lectures per a un estiu amarg

La gran protagonista del juliol polític a Catalunya ha estat Laura Borràs, que té una llarga llista de propòsits de lectura: assajos com Set de mal, d'Adam Majó; "Mujeres y poder", de Mary Beard; o "Molts i ningú", de Clara Ponsatí; novel·les d'Italo Svevo i Franz Kafka i molta poesia: "Terra cansada", de Jordi Pàmies; "Carta tancada", de Rosina Ballester; "L'intrús", de Laia Noguera; "Lletres de pau i batalla", de Rosa Porter Moix i Felícia Fuster; i una antologia del haiku modern català, a càrrec de Sam Abrams.

Per a Borràs, segons reconeix a Efe, "aquest estiu sens dubte serà diferent", després d'haver estat suspesa la setmana passada com a diputada i presidenta del Parlament per la Mesa de la cambra: "No havia fet plans perquè no volia que me'ls tiressin per terra, com han intentat fer amb mi. Així que mantindré a l'agenda tots els actes als quals m'havien convidat com a presidenta".

Com que les invitacions es mantenen dempeus, visitarà afectats per incendis a la Noguera i el Baix Camp, anirà a l'homenatge a les víctimes dels atemptats gihadistes del 2017 a Barcelona, clausurarà la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent (França), i participarà en un homenatge a la sindicalista Isabel Vila i el polític Pere Caimó, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).