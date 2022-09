Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha venut més de 500.000 títols de transport des de dijous passat, quan van entrar en vigor les tarifes reduïdes al transport públic. Durant els últims cinc dies la T-casual és el títol més adquirit i representa el 29% del total dels que s'han venut. En comparació amb un període ordinari, les vendes de l'abonament unipersonal de deu viatges s'han multiplicat per 1,3. En segon lloc, hi ha la T-usual, que ha multiplicat per cinc les vendes habituals i ja suposa un 24% dels abonaments comprats. TMB també ha destacat la T-jove, que ha multiplicat per 7 les seves vendes des de l'aplicació de les noves tarifes. El 98,5% dels títols s'han comprat mitjançant les distribuïdores i els canals digitals de TMB.

TMB també ha informat que aquest dilluns el metro i bus ha funcionat "amb normalitat" i ha pogut absorbir tota la demanda. De fet, aquest dilluns, coincidint amb l'inici del curs escolar, el servei ha augmentat l'oferta fins a arribar al màxim de la seva capacitat. Pel que fa al metro, en comparació amb dilluns passat, en l'hora punta hi ha hagut un 34% més de viatgers.