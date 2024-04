Brussel·les investiga Meta per permetre la difusió de missatges enganyosos de cara a les eleccions europees

La Comissió Europeaha obert una investigació a Facebook i Instagram -la matriu de les quals és Meta- davant les sospites d'haver incomplert la Llei de Serveis Digitals. Segons ha detallat aquest dimarts en un comunicat, les presumptes infraccions fan referència a la publicació de missatges enganyosos de contingut polític de cara a les eleccions europees que se celebraran entre els pròxims 6 i 9 de juny. Al mateix temps, Brussel·les denuncia les dificultats que tenen els usuaris de les plataformes per denunciar continguts il·legals i lamenta que Meta no disposi d'una eina independent que permeti fer un seguiment en temps real dels anuncis que es publiquen a les xarxes.

En concret, la Comissió sospita que Meta incompleix amb les seves obligacions relacionades amb la publicació de missatges enganyosos i campanyes de desinformació. Per l'executiu, la proliferació d'aquest contingut suposa "un risc per als discursos cívics, els processos electorals i els drets fonamentals, així com la protecció del consumidor".

Brussel·les també acusa la multinacional de "degradar" les recomanacions de continguts polítics en les seves plataformes i critica la decisió de Meta de retirar -i no substituir de forma adequada- de les seves aplicacions 'CrowdTangh', una eina d'informació pública que permet el seguiment de les eleccions en temps real.

Al mateix temps, considera que els mecanismes de què disposen els usuaris per denunciar continguts il·legals "no són fàcils d'usar" i que el sistema que ha implementat Meta per gestionar les queixes dels consumidors és "ineficaç".

Exposició a una multa milionària

En el comunicat publicat aquest dimarts, la Comissió Europea dona a l'empresa un marge de cinc dies laborables per comunicar les mesures que s'estan prenent per resoldre aquestes qüestions i espera "cooperació" durant el procediment.

Alhora, Brussel·les recorda que es reserva el dret d'adoptar "mesures addicionals" si considera que les accions de Meta són "insuficients". En aquest sentit, la multinacional nord-americana podria enfrontar-se a sancions multimilionàries de fins al 6% del seu volum de negoci, tal com estableix la Llei de Serveis Digitals.

"La decisió d'avui demostra que ens prenem molt seriosament el compliment de les normes", ha apuntat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, en un comunicat. "Aquest executiu ha creat mitjans per protegir els ciutadans europeus contra la desinformació i la manipulació per part de tercers, i si sospitem que existeix una violació de les normes, actuem; això és cert en tot moment, però sobretot en temps d'eleccions democràtiques", ha resumit.