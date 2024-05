Mor assassinat a Etiòpia el fotògraf i guia de viatges sabadellenc Toni Espadas

El fotògraf i guia de viatges sabadellenc Toni Espadas ha mort assassinat a Etiòpia mentre col·laborava en l'elaboració del programa televisiu 'Socios por el mundo' per al mitjà de Xile 'Canal 13', segons han confirmat a l'ACN fonts del Departament d'Acció Exterior. El Departament ha rebut la confirmació del Ministeri d'Assumptes Exteriors i ara ambdues administracions miren d'aclarir els detalls de succés. El Departament s'ha posat a disposició de la família. El canal sud-americà 'Canal 13' ha informat del succés en un comunicat difós al seu web en què explica que Espadas ha estat víctima "d'un complex incident" mentre gravava al país africà.

La resta de l'equip del programa, realitzat per la productora MkZeta, està en bones condicions de salut. S'estan fent els tràmits necessaris perquè puguin sortir d'Etiòpia i tornar a Xile. Espadas va ser el fundador de l'agència de viatges amb seu a Sabadell Rift Valley Expeditions i era expert en l'Àfrica.

A la pàgina web de l'agència es destaca l'experiència africana d'Espadas, amb més de 25 anys al continent. També se'l definia com a apassionat de la fotografia antropològica i expert conductor de tot terreny, i se'n destacava l'experiència dilatada en l'organització de viatges pel continent.

El Govern expressa el seu condol per l'assassinat

El Govern ha expressat aquest dimarts el seu condol per l'assassinat d' Espadas. "Estem a disposició de les autoritats i de la família per fer l'acompanyament en aquest moment tan dolorós", ha escrit a X el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès.

Per la seva banda, la consellera d'Acció Exterior en funcions, Meritxell Serret, ha ofert a la família per part de l'executiu "el suport psicològic i l'acompanyament necessari" i ha detallat que el Govern està col·laborant amb el ministeri d'Afers Exteriors espanyol per "avançar en les gestions pertinents".