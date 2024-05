Un estudi determina els quilòmetres que faràs segons el color del cotxe

En el moment d'escollir un cotxe, segur que has sentit a dir, compte amb el color que tries. Segons el color sols pagar més a l'hora d'assegurar-lo. I això per què succeeix? Hi ha cotxes que segons el color són més propensos a patir accidents. El groc, el vermell i el marró són els colors "prohibits"; però, això és realment cert? I si t'expliquem que segons el color es poden saber els quilòmetres que has recorregut o que acabaràs fent de mitjana? CarVertical ha fet un estudi sobre aquest cas; t'ho expliquem!

Els colors amb el quilometratge més gran

Tot i que els colors monocromàtics (blanc, gris i negre) dominen el mercat de vehicles usats, no tots els cotxes pintats amb aquests tons s'utilitzen necessàriament per a trajectes més llargs.

Segons l'estudi de carVertical, els cotxes negres són els que recorren més quilòmetres a Espanya, amb un quilometratge mitjà de 140.662 quilòmetres. Tot i que el negre pot resultar poc pràctic a causa de la seva tendència a embrutar-se ràpidament, continua sent un dels tons més populars i valorats entre els conductors.

El negre segueix de prop el color blau, amb una mitjana de 131.771 quilòmetres recorreguts. El blau és un color molt versàtil, ja que varia entre tons brillants i foscos, per la qual cosa sol ser l'elecció preferida dels conductors més conservadors. A més, és un color que s'ofereix a molts models en tendència.

Descobreix els quilòmetres que faràs amb un cotxe negre / halayalex

El tercer lloc l'ocupa el color gris, amb un quilometratge mitjà de 129.632 quilòmetres. El gris és un color neutral que s'adapta a qualsevol estil, model i ocasió, per tant, és habitual veure'l en cotxes del segment A, B o fins i tot, en vehicles de luxe.

El vermell, el color amb el quilometratge més baix

L'estudi revela que els cotxes vermells tenen el quilometratge mitjà més baix a Espanya, amb 106.431 quilòmetres recorreguts. Aquest color sovint s'associa amb vehicles orientats als entusiastes, com ara descapotables, coupés o roadsters. Tot i això, és important destacar que aquest tipus de vehicles poques vegades s'utilitzen tant com els vehicles familiars o SUV, de fet, el seu ús està més vinculat a moments especials que a trajectes diaris.

D'altra banda, els vehicles blancs també són a la llista dels que recorren menys quilòmetres, amb un quilometratge mitjà de 122.792 quilòmetres. Tot i ser un color clàssic i net, sembla que els conductors espanyols que opten per ell no solen acumular tants quilòmetres com altres.

El mateix passa amb el color platejat, que malgrat assolir un quilometratge més gran en altres països, a Espanya passa tot el contrari. I és que al nostre país, els vehicles platejats tenen una mitjana de 128.256 quilòmetres recorreguts, per la qual cosa juntament amb els cotxes vermells i blancs ostenten el quilometratge més baix.