El número de desempat de la preinscripció escolar pel curs 2024-2025 és el 81.801

El número de desempat per a la preinscripció escolar per al curs 2024-2025 és el 81.801. El sorteig s'ha fet aquest dimarts a la seu del Departament d'Educació. Aquest número serveix per ordenar en ordre creixent les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació i així desempatar. El número d'ordre prioritari s'estableix a partir del número de desempat fins al final de la llista i quan aquesta acaba es continua per l'1 fins al 81.801.

El número més alt de sol·licitud enguany és el 137.623. El 2 de maig es publicarà la llista ordenada definitiva i el 10 de juny les d'alumnes admesos a cada centre i, si s'escau, la llista d'espera.