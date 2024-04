El Rec.0 programa més d’una trentena d’activitats culturals gratuïtes en un entorn patrimonial excepcional

El REC de primavera a Igualada, que se celebra del 8 a l’11 de maig, coincidint amb la recta final de la campanya electoral i el dia de reflexió, vol ser una proposta que vagi més enllà de l'experiència comercial i pretén ser, alhora, un aparador cultural. El festival ofereix una àmplia agenda cultural, amb més de trenta esdeveniments gratuïts per a tota mena de gustos i edats, des de tallers i concerts fins a sessions de DJ, dansa, tasts de vins i visites guiades.

Algunes de les novetats d’enguany són una sessió a micròfon obert de poesia, que tindrà lloc dissabte a les 12 h amb la col·laboració d’Amics Poètics Galàctics, i l’actuació del monologuista i còmic argentí instal·lat a Barcelona, Andrés Fajngold, dissabte a les 13 h al Pati Vila. L’escenari reservat per a la poesia serà el petit jardí romàntic d’inspiració modernista on es troba l’Espai de La Vanguardia. Aquest jardí forma part de la finca Cal Barral, que enguany celebra 100 anys de la seva construcció.

La música del Rec.0 es desplegarà en tres espais principals: l'escenari Estrella Damm al pati Martí Enrich, l'escenari Pati Vila i l'escenari Granotes. En ells es podrà gaudir d'artistes reconeguts com Sara Roy, Meritxell Neddermann i el grup emergent Classe B, de la mà del Festival Maig. A més, també es comptarà amb les actuacions del DJ Andreu Pressas de Ràdio Flaixbac, la jove cantautora igualadina Marina Freixas i el jazz de Jazz Divas Revival per Aly Alma Music, The Secret Investment, Quico Tretze, IGGY/XARXA, swing en directe, Elisa Mas & Camil Castellà, entre d'altres.

I el dimecres 8 de maig, a les 13 h, al pati Martí Enrich es podrà seguir en directe des del Rec.0 el programa de RAC1 “Vostè Primer”, amb Marc Giró.

El circuit de moda al barri del REC compta amb 61 fàbriques de curtits convertides en pop-up stores per a més d’un centenar de marques de moda.