El Govern aplicarà la reversió de retallades als docents pactada amb UGT i CCOO tot i no tenir pressupost aprovat

El Govern ha ratificat aquest dimarts l'acord que el Departament d'Educació va assolir el 25 gener amb CCOO i UGT per revertir retallades que continuaven vigents. L'aplicació havia quedat en l'aire en no haver-se aprovat els pressupostos. Amb la ratificació, es recuperaran els sexennis, és a dir, es tornarà a cobrar el primer estadi al cap de sis anys i no als nou com havia quedat fixat amb les retallades. En segon lloc, s'equipararà el salari dels professors tècnics d'FP i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny; i, en tercer, es reduiran dues hores lectives per als majors de 55 anys en dos anys. La primera mesura té un cost de 55,04 milions aquest 2024, 23,59 per al 2025 i 21,67 per al 2026; i afectarà 43.649 docents.

El pacte també beneficiarà el personal dels centres concertats, que percep les retribucions a través del pagament delegat. A aquest col·lectiu se li van aplicar els estadis de promoció docent el 2006, però el 2012 es va retardar el reconeixement del primer estadi fins als nou any. Ara també se'ls retornarà el reconeixement al cap de sis anys, amb una inversió de més de 14 milions d'euros.

Pel que fa als tècnics d'FP i del cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny, aquests no disposen d'una titulació universitària per formar part del cos de professors d'ensenyament secundari segons la normativa estatal i això fa que cobrin menys que els que en formen part, tot i fer les mateixes tasques. Ara s'ha acordat un complement personal transitori de 175,19 euros mensuals bruts als funcionaris de carrera, en pràctiques i interins. Aquesta mesura requereix una inversió de 6,59 milions.

Per últim, es reduiran dues hores lectives per als majors de 55 anys amb més de 15 anys de serveis prestats en centres educatius públics. Aquesta reversió es farà en dos cursos. Així, el curs vinent s'aplicarà per als majors de 60 anys, amb un cost d'entre 1,73 i 2,42 milions d'euros. A partir del curs 2025-2026 la reducció de dues hores lectives serà per als docents majors de 55 anys.

El Departament d'Educació ha defensat que amb aquestes mesures ha revertit "totes les retallades" en matèria de drets laborals del personal docent que continuaven vigents des de l'època de les retallades del 2012.

De fet, la petició de reversió d'aquestes retallades van ser l'origen del cicle de vagues protagonitzades pels docents el 2022. L'acord, però només el van signar CCOO i UGT i bona part de la resta va assegurar que les mesures acordades eren insuficients.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reconegut que l'aplicació del pacte hauria estat més fàcil amb els pressupostos aprovats, però ha explicat que s'han fet "tots els esforços possibles" per tal de poder-ho fer tot i no tenir comptes per al 2024. Ha afegit que els recursos surten del Departament d'Economia tenint en compte la importància del col·lectiu al qual van dirigides les mesures.

12 assessors tècnics docents al Penedès i a l'Alt Pirineu i l'Aran

D'altra banda, el Govern ha aprovat un reforç de la plantilla dels Serveis Territorials del d'Educació al Penedès i a l'Alt Pirineu i l'Aran, per tal d'homologar-la a la resta de serveis territorials. Concretament, s'incorporaran 12 assessors tècnics docents, uns llocs de treball en què docents fan tasques d'assessorament a partir de l'experiència i coneixements que han adquirit als centres educatius.

Aquests perceben un complement salarial específic i presten el seu servei d'assessorament sobre qüestions com programacions didàctiques, currículums i distribució de continguts, coordinació pedagògica i a vinculació entre els diferents programes en què els centres participen.