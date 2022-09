L'expresident de la Generalitat Artur Mas no creu que la manifestació de l'ANC s'hagi convocat contra una part de l'independentisme, però no entén per què l'entitat "radicalitza tant el missatge contra els partits polítics".

En declaracions a Catalunya Ràdio, Mas ha dubtat que la posició de l'organització sigui "constructiva des del punt de vista de suma independentista". "L'ANC va néixer únicament per aconseguir la independència, i ha de saber que sense partits polítics no s'hi arribarà mai", ha manifestat.

Mas ha dit que ell no hi anirà "per raons estrictament familiars". Quan ell era president, ha explicat, no hi anava "per preservar el màxim sentit institucional de la presidència", i no per les raons que ara ha al·legat Aragonès.

Tot plegat, després que el president Pere Aragonès hagi rebutjat anar a la manifestació de l'ANC de la Diada perquè va "contra els partits, i no contra l'Estat".