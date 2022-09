La presidenta del Parlament Carme Forcadell ha defensat que no va incomplir el reglament sinó que va desobeir el Tribunal Constitucional (TC) durant els plens del 6 i 7 de setembre d'ara fa 5 anys. En una entrevista a Rac 1, Forcadell ha assegurat que no va "conculcar" els drets dels diputats. "Tots els grups van poder parlar, molt més els de l'oposició. No vaig negar la paraula a ningú i no vaig deixar de fer cap reconsideració", ha dit. Així doncs s'ha refermat en la seva actuació durant els plens en què es van aprovar les anomenades lleis de desconnexió: "No em vaig equivocar, vaig fer el que havia de fer".

Forcadell admet que van ser unes jornades "molt caòtiques" al Parlament però no ho ha atribuït a la Mesa sinó a les múltiples peticions de reconsideració de l'oposició que van aturar el ple repetidament. Es tractava, segons l'expresidenta, d'una estratègia dels grups per "intentar dilatar i tensionar" el Parlament. A l'expresidenta li sap molt greu la "mala imatge" que va donar la cambra catalana aquests dies però argumenta que es va produir per "respectar" els drets dels diputats. Forcadell ha admès que es va sentir "molt sola" en alguns moments però ha afegit que "això sempre passa". Segons ha dit, no és que la deixessin sola sinó que hi havia decisions que només les podia prendre ella. També ha explicat que no va pensar que acabaria a la presó pels fets del 6 i 7 de setembre. Això sí, estava segura que la inhabilitarien i li posarien una multa perquè havia comès desobediència al TC.